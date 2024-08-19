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Sivil polis kendisine yol vermeyen sürücüyü silah çekip durdurdu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hatay'da trafikte yol verme tartışması yaşayan sivil polis, silah çekip sürücüyü durdurdu. Polis, sürücüye işlem yapılacağını söylerken genç ise "Polis olduğunuzu bilsem yol verirdim" dedi. Sivil polisin "Geri zekalıyla uğraşıyoruz. Yol vermedi hakkını veriyoruz" demesi dikkat çekti.

Hatay'da trafikte ilginç bir olay yaşandı. Trafikte araçlar ilerlerken, bir otomobil sürücüsü kendisine yol vermeyen diğer sürücüyü biraz ileride durdurdu. 

"POLİS OLDUĞUNUZU ANLASAM YOL VERİRDİM"

Aracından inip silah çekerek yol vermeyen sürücüyü durduran şahıs, sivil polis olduğunu söyleyerek karşı tarafa ceza yazılacağını söyledi. Ne olduğunu anlamayan genç sürücü ise "Ne yaptım da trafik cezası kesiliyor. Ben senin polis olduğunu bilsem yol verirdim zaten." ifadelerini kullandı.

Sivil polis kendisine yol vermeyen sürücüyü silah çekip durdurdu - 1. Resim

"YOL VERMEDİ HAKKINI VERİYORUZ"

Sivil polis ise, "Söylüyorum oğlum sana ne yaptığını. Ben sana polisim yol ver diyorum. Sen kimsin diyorsun. Öyle bir dünya yok. Geri zekalıyla uğraşıyoruz. Yol vermedi hakkını veriyoruz." dedi. Yaşananlar anbean sürücünün araç kamerasına yansıdı.

Kısa sürede gündem olan videodaki polisin tavrı, sosyal medya kullanıcılarının da tepkisini çekti. O yorumlardan bazıları şu şekilde:

Sivil polis kendisine yol vermeyen sürücüyü silah çekip durdurdu - 1. Resim

Sivil polis kendisine yol vermeyen sürücüyü silah çekip durdurdu - 2. Resim

Sivil polis kendisine yol vermeyen sürücüyü silah çekip durdurdu - 3. Resim

Sivil polis kendisine yol vermeyen sürücüyü silah çekip durdurdu - 4. Resim

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞ

Mart ayında yaşanıldığı öğrenilen olay sonrası genç sürücünün polisten şikayetçi olduğu, tartışma sonrası konuyla ilgili adli ve idari soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.

"OLAY KİŞİSEL, POLİSLERİ BAĞLAYAN BİR DURUM YOK"

Polis memuruyla arasında yaşananları anlatan sürücü Emre Akgül, yaşananları şu şekilde anlattı: “Ben trafikte kendi şeridimde seyir halindeyken karşı taraf plakasız ve sinyalsiz bir şekilde benim önüme doğru hamle yaptı. Ben de buna tepki olarak sadece kornaya bastım. Ardından durarak bana karşı 'ne var, ne var' diyerek benimle tartışmak istedi. Yol vermeyeceğimi belirterek devam ettim. Hiçbir şekilde polis olduğunu bilmiyordum, polis olduğunu belirten ibare yoktu. Polis olduğunu bilsem ben en başta yol verirdim.

Tartışmadan ötürü yanındaki arkadaşı silah çekip arkamdan koşunca ben aslında polisten kaçmadım, ileride gördüğüm polis ekiplerinin yanına doğru kaçıyorum. Arkadaş gelip polis olduğunu söyleyince olayın şokuyla derdimi anlatmaya çalıştım. Gerekli yerlere müracaatları yaptım. Umarım adalet yerini bulur. Olay tamamen kişiseldir, tüm polisleri bağlayan bir durum yoktur” dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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