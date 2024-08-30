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Deprem haberleri peş peşe geldi! Adana, Kahramanmaraş ve Akdeniz sallandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Deprem haberleri peş peşe geldi! Adana, Kahramanmaraş ve Akdeniz sallandı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yurdun dört bir yanından korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Adana'daki depremin ardından Kahramanmaraş ve Akdeniz'de de şiddetli hissedilen sarsıntılar oldu, AFAD son dakika olarak duyurdu, işte ilk veriler ve son gelişmeler...

Türkiye beşik gibi sallandı, depremler ardı ardına oldu. Akdeniz'de artçı sarsıntılar sürerken  deprem bölgesinden de yürekleri ağza getiren haberler geldi. AFAD son depremlere ilişkin ilk verileri açıkladı. 

ADANA'DA DEPREM

AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre Adana'nın Saimbeyli ilçesinde akşam saatlerinde 3,2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak belirlendi. 

KAHRAMANMARAŞ'TA YÜREKLER AĞZA GELDİ

6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta vatandaşlar yine aynı korkuyu yaşadı. Saat 01:41'de meydana gelen Pazarcık merkezli depremin büyüklüğü 3,5 olarak duyuruldu. Derinliği 7 kilometre olarak kaydedilen deprem kuvvetli hissedildi. Paniğe kapılan vatandaşlar sokaklara çıkarken herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı öğrenildi. 

SON DEPREM AKDENİZ'DE KAYDEDİLDİ

Son olarak Akdeniz sallandı. AFAD, 04:35'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 3,6 olarak duyurdu. 

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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