Deprem haberleri peş peşe geldi! Adana, Kahramanmaraş ve Akdeniz sallandı

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi 30 Ağustos 2024 04:51 - Güncelleme: 30 Ağustos 2024 05:06 - Güncelleme:

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Yurdun dört bir yanından korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Adana'daki depremin ardından Kahramanmaraş ve Akdeniz'de de şiddetli hissedilen sarsıntılar oldu, AFAD son dakika olarak duyurdu, işte ilk veriler ve son gelişmeler...