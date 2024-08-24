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Ege Denizi'nde deprem oldu! AFAD son dakika olarak duyurdu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ege Denizi&#039;nde deprem oldu! AFAD son dakika olarak duyurdu

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son deprem haberi Ege Denizi'nden geldi. AFAD, deprem sonrası ilk verileri internet sitesi üzerinden paylaştı...

Yurdun dört bir yanından korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Son deprem Ege'de kaydedildi. AFAD ilk verileri internet sitesi üzerinden açıkladı. 

AFAD, Ege Denizi'nde sabah saat 07:39'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.6 olarak duyurdu. Sarsıntının derinliği ise 6.49 km olarak açıklandı. Deprem sonrası herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı öğrenildi. 

KAHRAMANMARAŞ YİNE SALLANDI

Öte yandan sabah saat 06:03 sularında Kahramanmaraş'ta deprem oldu. Göksun merkezli depremin büyüklüğü 3 olarak kayıtlara geçerken bölgede artçı sarsıntılar sürdü. 

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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