Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Bodrum'da korkutan deprem! AFAD ilk verileri duyurdu...

Bodrum'da korkutan deprem! AFAD ilk verileri duyurdu...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bodrum&#039;da korkutan deprem! AFAD ilk verileri duyurdu...

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son deprem haberi Muğla'dan geldi. Bodrum merkezli deprem bölge halkını korkuttu. AFAD internet sitesi üzerinden ilk verileri paylaştı, işte detaylar...

 Yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Son deprem Bodrum'da kaydedildi, AFAD'dan açıklama geldi. 

BODRUM DEPREM OLDU

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem oldu. AFAD depremin derinliğini 6 kilometre olarak duyurdu. Sarsıntı sonrası bölge halkı büyük panik yaşadı. Şuan için herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı öğrenildi. 

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Yaşlı adamın acı ölümü! Komşularının şüphesi üzerine ortaya çıktı...Dolar yıl sonunda kaç lira olacak? Alman banka tahminini paylaştı 
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Uzman isimden maymun çiçeği virüsü hakkında önemli açıklama - GündemMaymun çiçeği virüsü hakkında kritik açıklamaYaşlı adamın acı ölümü! Komşularının şüphesi üzerine ortaya çıktı... - GündemYaşlı adamın acı ölümü!Mahkemeden tartışmaya yol açan ‘topuk kanı’ kararı: Bakanlık devreye girdi, istinaf süreci başlatıldı - GündemSağlık Bakanlığı 'topuk kanı' kararını istinafa taşıdıKız kardeşine kötü davranan eniştesine kurşun yağdırdı - GündemKız kardeşine yapılanı duyunca katil olduKPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı - GündemKPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı"Celal Şengör’deki Osmanlı ve İslam düşmanlığı aklının ve fikrinin üzerini örtüyor" - GündemŞengör’deki Osmanlı ve İslam düşmanlığı!
Sonraki Haber Yükleniyor...