Bodrum'da korkutan deprem! AFAD ilk verileri duyurdu...
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Son deprem haberi Muğla'dan geldi. Bodrum merkezli deprem bölge halkını korkuttu. AFAD internet sitesi üzerinden ilk verileri paylaştı, işte detaylar...
Yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Son deprem Bodrum'da kaydedildi, AFAD'dan açıklama geldi.
BODRUM DEPREM OLDU
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem oldu. AFAD depremin derinliğini 6 kilometre olarak duyurdu. Sarsıntı sonrası bölge halkı büyük panik yaşadı. Şuan için herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı öğrenildi.
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...
Kaynak: Türkiye Gazetesi