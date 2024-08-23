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Malatya'da gece yarısı korkutan deprem! AFAD ve Kandilli ilk verileri açıkladı

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Malatya&#039;da gece yarısı korkutan deprem! AFAD ve Kandilli ilk verileri açıkladı

Gündem Haberleri

Malatya'da 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depreme ilişkin ilk veriler AFAD ve Kandilli'den geldi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen "Asrın Felaketi"nden en çok etkilenen illerin başında gelen Malatya'da gece yarısı yaşanan deprem korkuttu. 

MALATYA GECE YARISI PEŞ PEŞE SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), verilerine göre 00:04:48 sıralarında Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen deprem, yerin 7 km derinliğinde oldu.

Malatya'da gece yarısı korkutan deprem! AFAD ve Kandilli ilk verileri açıkladı - 1. Resim

Depremin hemen ardından saat 00:19 sıralarında  Yeşilyurt'ta 3.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.2 olarak duyurdu.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Düzenleyen:  - Gündem
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