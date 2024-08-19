Yunanistan'da korkutan deprem! Çanakkale'den de hissedildi
Düzenleyen: Baki Sancak- Güncelleme:
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Yunanistan'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çanakkale'den de hissedilen depreme ilişkin ilk verileri AFAD ve Kandilli açıkladı.
Ege Denizi'nde üst üste depremler meydana gelmeye devam ediyor. 4 ve üzeri büyüklüğünde depremlerin yaşandığı bölgede bir şiddetli artçı daha meydana geldi. AFAD ve Kandilli ilk verileri açıkladı.
YUNANSTAN'DA KORKUTAN DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), verilerine göre Yunanistan'ın Thessaloniki (Selanik) şehrinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.
Çanakkale ve Gökçeada'dan da hissedilen deprem yerin 8.51 km derinliğinde meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...
Düzenleyen: Baki Sancak - Dünya