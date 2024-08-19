Yunanistan'da korkutan deprem! Çanakkale'den de hissedildi

Yunanistan'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çanakkale'den de hissedilen depreme ilişkin ilk verileri AFAD ve Kandilli açıkladı.

Ege Denizi'nde üst üste depremler meydana gelmeye devam ediyor. 4 ve üzeri büyüklüğünde depremlerin yaşandığı bölgede bir şiddetli artçı daha meydana geldi. AFAD ve Kandilli ilk verileri açıkladı.

YUNANSTAN'DA KORKUTAN DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), verilerine göre Yunanistan'ın Thessaloniki (Selanik) şehrinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

Çanakkale ve Gökçeada'dan da hissedilen deprem yerin 8.51 km derinliğinde meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı.