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Yunanistan'da korkutan deprem! Çanakkale'den de hissedildi

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Yunanistan&#039;da korkutan deprem! Çanakkale&#039;den de hissedildi

Dünya Haberleri

Yunanistan'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çanakkale'den de hissedilen depreme ilişkin ilk verileri AFAD ve Kandilli açıkladı.

Ege Denizi'nde üst üste depremler meydana gelmeye devam ediyor. 4 ve üzeri büyüklüğünde depremlerin yaşandığı bölgede bir şiddetli artçı daha meydana geldi. AFAD ve Kandilli ilk verileri açıkladı.

YUNANSTAN'DA KORKUTAN DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), verilerine göre Yunanistan'ın Thessaloniki (Selanik) şehrinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. 

Yunanistan'da korkutan deprem! Çanakkale'den de hissedildi - 1. Resim

Çanakkale ve Gökçeada'dan da hissedilen deprem yerin 8.51 km derinliğinde meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Düzenleyen:  - Dünya
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