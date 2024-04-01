Son DakikaSeçim SonuçlarıRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Gündem > Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kahramanmaraş&#039;ta korkutan deprem!

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kahramanmaraş yine aynı korkuyu yaşadı. AFAD, Elbistan merkezli depreme ilişkin ilk verileri paylaştı, işte son gelişmeler...

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti. Asrın felaketi 11 ilde büyük yıkıma sebep oldu. Binlerce bina enkaz yığınına dönerken altında kalan 53 binden fazla insan hayatını kaybetti, 107 bin 204 kişi de yaralandı. Bölgede korkutan sarsıntılar devam ediyor.  AFAD ilk verileri açıkladı. İşte son gelişmeler...

KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM OLDU

AFAD'tan alınan bilgilere göre, depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olduğu öğrenilirken büyüklüğü ise 3.4 olarak ölçüldü. Saat 07.55'te meydana gelen depremin derinliği ise, 7 kilometre olarak kaydedildi. 

BU VİDEO DİKKATİNİZİ ÇEKEBİLİR

Kızının ses kayıtlarına ulaşan acılı baba 6 şubatı tekrardan yaşadı
Oynat

Kızının ses kayıtlarına ulaşan acılı baba 6 şubatı tekrardan yaşadı

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinde en ağır yıkımı yaşayan Hatay'da, kızının enkaz altından gönderdiği 'Galiba ben de öleceğim' mesajıyla yıkılan baba, ortaya çıkan yeni mesajlarla bir kez daha yıkıldı. Aynı telefonda aylar sonra 13 tane ses kaydı bulmasıyla 6 Şubat'ı yeniden yaşadığını söyleyen acılı baba, "3 tanesini dinledikten sonra 2 gün hastanede kaldım" dedi.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
İL İL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

İllere Göre Seçim Sonuçları

İstanbul Seçim Sonucu

Büyükşehir Belediyeleri Parti Dağılımı

İl Belediyeleri Parti Dağılımı

UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bakan Yerlikaya duyurdu: 4 ilde 22 mağara teröristlerin başına yıkıldı! - Gündem4 ilde 22 mağara teröristlerin başına yıkıldı!4 oy farkla öndeydi, kalbi seçim heyecanına dayanamadı! - Gündem4 oy farkla öndeydi, kalbi seçim heyecanına dayanamadı!Bahar gelmeden yaz geldi! Meteoroloji'den yeni açıklama var - GündemBahar gelmeden yaz geldi! Meteoroloji yeni hafta için uyardıİyi Parti'den seçim sonrası ilk açıklama: Yol haritamızı sonuçlara göre belirleyeceğiz - Gündemİyi Parti'den seçim sonrası ilk açıklamaMehmet Öntürk partililere hitap etti: Hatay'ı yeniden ayağa kaldıracağız - GündemMehmet Öntürk partililere hitap ettiHatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş: Nasıl kazandıklarını anlamış değiliz - GündemHatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'tan yeni açıklamaİzmir'de apartman yangını, ölü ve yaralılar var - Gündemİzmir'de apartman yangını, ölü ve yaralılar varEkrem İmamoğlu partililere hitap etti: Esas olan mazbata anı - GündemEkrem İmamoğlu partililere hitap etti: Esas olan mazbata anıİstanbul'da gece yarısı seçim kavgası! Akrabalar silahla çatıştı, yaralılar var - Gündemİstanbul'da gece yarısı seçim kavgası! Akrabalar silahla çatıştı, yaralılar varHatay'da AK Parti kazandı! CHP lideri Özgür Özel'den itiraz gecikmedi - GündemHatay savaşını AK Parti kazandı
Sonraki Haber Yükleniyor...