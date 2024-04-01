Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!

Kahramanmaraş yine aynı korkuyu yaşadı. AFAD, Elbistan merkezli depreme ilişkin ilk verileri paylaştı, işte son gelişmeler...

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti. Asrın felaketi 11 ilde büyük yıkıma sebep oldu. Binlerce bina enkaz yığınına dönerken altında kalan 53 binden fazla insan hayatını kaybetti, 107 bin 204 kişi de yaralandı. Bölgede korkutan sarsıntılar devam ediyor. AFAD ilk verileri açıkladı. İşte son gelişmeler...

KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM OLDU

AFAD'tan alınan bilgilere göre, depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olduğu öğrenilirken büyüklüğü ise 3.4 olarak ölçüldü. Saat 07.55'te meydana gelen depremin derinliği ise, 7 kilometre olarak kaydedildi.

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Oynat Kızının ses kayıtlarına ulaşan acılı baba 6 şubatı tekrardan yaşadı 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinde en ağır yıkımı yaşayan Hatay'da, kızının enkaz altından gönderdiği 'Galiba ben de öleceğim' mesajıyla yıkılan baba, ortaya çıkan yeni mesajlarla bir kez daha yıkıldı. Aynı telefonda aylar sonra 13 tane ses kaydı bulmasıyla 6 Şubat'ı yeniden yaşadığını söyleyen acılı baba, "3 tanesini dinledikten sonra 2 gün hastanede kaldım" dedi.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.