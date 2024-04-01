Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş yine aynı korkuyu yaşadı. AFAD, Elbistan merkezli depreme ilişkin ilk verileri paylaştı, işte son gelişmeler...
Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti. Asrın felaketi 11 ilde büyük yıkıma sebep oldu. Binlerce bina enkaz yığınına dönerken altında kalan 53 binden fazla insan hayatını kaybetti, 107 bin 204 kişi de yaralandı. Bölgede korkutan sarsıntılar devam ediyor. AFAD ilk verileri açıkladı. İşte son gelişmeler...
KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM OLDU
AFAD'tan alınan bilgilere göre, depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olduğu öğrenilirken büyüklüğü ise 3.4 olarak ölçüldü. Saat 07.55'te meydana gelen depremin derinliği ise, 7 kilometre olarak kaydedildi.
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Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...
Kaynak: Türkiye Gazetesi