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Kahreden olay! Kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kahreden olay! Kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da görev yapan polis memuru Yahya Süslü, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği'nde görevli Polis Memuru Yahya Süslü, bugün ikametinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

YARIN DEFNEDİLECEK

Merhum polis memuru için 22 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 10.00'da Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası'nda resmi tören düzenlenecek. Törenin ardından Süslü, dualarla son yolculuğuna uğurlanacak.

Kahreden olay! Kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti - 1. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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