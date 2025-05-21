Kahreden olay! Kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Antalya'da görev yapan polis memuru Yahya Süslü, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği'nde görevli Polis Memuru Yahya Süslü, bugün ikametinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.
YARIN DEFNEDİLECEK
Merhum polis memuru için 22 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 10.00'da Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası'nda resmi tören düzenlenecek. Törenin ardından Süslü, dualarla son yolculuğuna uğurlanacak.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar