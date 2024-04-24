Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Kamuda tasarrufun ilk adımı! Vekiller ve kabine üyeleri törene otobüsle gittiler

Kamuda tasarrufun ilk adımı! Vekiller ve kabine üyeleri törene otobüsle gittiler

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kamuda tasarrufun ilk adımı! Vekiller ve kabine üyeleri törene otobüsle gittiler

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hükûmet, tasarruf tedbirlerinin ilk adımını attı. Meclis Başkanı Kurtulmuş, kabine üyeleri ve vekiller törenlere otobüsle gitti.

HABER MERKEZİ ANKARA - Hükûmetin, kamuda tasarruf tedbirleri için başlattığı çalışmalar doğrultusunda ilk adım TBMM’de atıldı.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, kabine üyeleri, milletvekilleri ve TBMM bürokratları Ankara’daki törenlere makam araçları yerine otobüsle gitti.

Otobüs kullanımının ‘makam aracı yoğunluğunun önüne geçmek’ ve tasarruf tedbirleri dâhilinde gerçekleştiği belirtildi. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Dünyaya meydan okudu! Erdoğan'dan Irak ziyaretiyle 'bölgenin oyun kurucu aktörüyüz' mesajı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Dünyaya meydan okudu! Erdoğan'dan Irak ziyaretiyle 'bölgenin oyun kurucu aktörüyüz' mesajı - GündemErdoğan, dünyaya meydan okuduErdoğan'dan Irak dönüşü Erivan'a mesaj: Bölgede yeni bir düzen kuruluyor - Gündem"Bölgede yeni bir düzen kuruluyor"FSM Köprüsü'nde kamyon ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var - GündemFSM Köprüsü'nde kamyon ile otomobil çarpıştı! Yaralılar varGörüntüler çıktı, İBB itiraf etti! Sürücüsüz metroda kaza skandalı - GündemSürücüsüz metroda kaza skandalıCHP lideri Özgür Özel'den dikkat çeken "koltuk" mesajı: "Yerleşmezsen kaldırabilirler" - Gündem"Bu koltuğa yerleşmezsen kaldırabilirler"Tarihçi İlber Ortaylı, uçakta fenalaştı - GündemUçakta fenalaştı! İlber Ortaylı'dan korkutan haber
Sonraki Haber Yükleniyor...