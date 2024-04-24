Kamuda tasarrufun ilk adımı! Vekiller ve kabine üyeleri törene otobüsle gittiler
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Hükûmet, tasarruf tedbirlerinin ilk adımını attı. Meclis Başkanı Kurtulmuş, kabine üyeleri ve vekiller törenlere otobüsle gitti.
HABER MERKEZİ ANKARA - Hükûmetin, kamuda tasarruf tedbirleri için başlattığı çalışmalar doğrultusunda ilk adım TBMM’de atıldı.
Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, kabine üyeleri, milletvekilleri ve TBMM bürokratları Ankara’daki törenlere makam araçları yerine otobüsle gitti.
Otobüs kullanımının ‘makam aracı yoğunluğunun önüne geçmek’ ve tasarruf tedbirleri dâhilinde gerçekleştiği belirtildi.
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi