Kamyonla pikap çarpıştı, can pazarı yaşandı: 3 ölü, 2 yaralı
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Erzurum'un Aziziye ilçesinde, hafriyat kamyonu ile pikabın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 1 ağır 2 kişi yaralandı.
Aziziye'de M.K.A'nın kullandığı 53 EF 483 plakalı pikap, Erzurum-İspir kara yolu Üçköse Mahallesi mevkisinde İ.K. idaresindeki 06 FV 0665 plakalı hafriyat kamyonuyla çarpıştı.
SÜRÜCÜLER YARALI
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada pikaptaki A.İ.A, B.S. ve M.B. hayatını kaybetti, sürücüler yaralandı. Yaralı sürücüler ile cenazeler, ambulans helikopterle kent merkezindeki hastanelere gönderildi. Pikap sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı