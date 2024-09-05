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Taciz skandalının yaşandığı börekçi mühürlendi! Yeni görüntüler kan donduruyor: Deşerim seni!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Pendik'te bir adam, karısının sipariş verdiği mekan çalışanı tarafından mesajla rahatsız edilmesi üzerine dükkanı bastı. Çalışanlar kocayı darbederken olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Dükkan mühürlenirken gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Taciz skandalının yaşandığı börekçi mühürlendi! Yeni görüntüler kan donduruyor: Deşerim seni! - 1. Resim

Pendik'te Velibaba Mahallesi'nde geçtiğimiz Salı günü öğle saatlerinde iddiaya göre genç kadın evinin karşısında bulunan börekçiden sipariş verdi. Siparişleri eve götüren personel siparişleri kadına teslim ettikten sonra telefonla genç kadına mesaj atarak arkadaşlık teklif etti.

Taciz skandalının yaşandığı börekçi mühürlendi! Yeni görüntüler kan donduruyor: Deşerim seni! - 2. Resim

HESAP SORAN ADAMI DARBEDİP BIÇAKLADILAR

Bu durumu kadının kocasının öğrenmesinin ardından, kadının kocası U.B. işletmeyi bastı. Koca ile işletmede çalışanlar arasında çıkan kavgada işletme çalışanı İ.D. yaralandı. İşletmenin başka bir çalışanı olan Ö.D.'nin de olaya dahil olmasıyla birlikte U.B. isimli şahıs da yaralandı.

Taciz skandalının yaşandığı börekçi mühürlendi! Yeni görüntüler kan donduruyor: Deşerim seni! - 3. Resim

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan ve ortaya yeni çıkan görüntülerde, işletme personelinin içeriden aldığı bıçakla kadına ve araç içerisinde bulunan kocasının üzerine yürüdüğü ve tehditler savurduğu görüntülendi.

Taciz skandalının yaşandığı börekçi mühürlendi! Yeni görüntüler kan donduruyor: Deşerim seni! - 4. Resim

DÜKKAN MÜHÜRLENDİ

Olayın yaşandığı işletmenin kapısının camının gece saatlerinde kırıldığı ve dükkanın bugün kapalı olduğu görüldü. Ayrıca olay yerine gelen Pendik Belediyesi ekipleri, dükkanı mühürledi.

Taciz skandalının yaşandığı börekçi mühürlendi! Yeni görüntüler kan donduruyor: Deşerim seni! - 5. Resim

2 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

2 kişinin yaralandığı olay infiale neden olurken yeni bir gelişme yaşandı. Olayın ardından Ö.D. ve İ.D. gözaltına alındı. Şahıslar tahkikat işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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