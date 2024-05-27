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Kanlar içinde yerde yatan adam yardıma gelenlerden sigara istedi!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde alkol komasına giren adam dengesini kaybederek düştüğü kaldırımda başını çarparak yaralandı. Kanlar içinde kalan adam yerden kalkamazken yardıma gelenlerden sigara istedi.

Olay İstiklal Mahallesi Rasih Kaplan Caddesi’nde yaşandı. Alkol kullanan Fatih T. yolda yürürken dengesini kaybederek yere düştü. Başını kaldırıma çarpan adam kanlar içinde kaldı.

Kanlar içinde yerde yatan adam yardıma gelenlerden sigara istedi! - 1. Resim

VATANDAŞLAR YARDIMINA KOŞTU

Yaralı şahsın yerde yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kanlar içinde yerde yatan adam yardıma gelenlerden sigara istedi! - 2. Resim

İLK İSTEĞİ SİGARA OLDU

Polislere bir şeyler anlatan ve dediği hiç bir şey anlaşılmayan Fatih T. çevredeki bir vatandaştan sigara istedi. Sağlıkçılar tarafından ilk müdahalesi yapılan Fatih T.’nin alkol komasına girdiği tespit edildi. Yaralı adam daha sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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