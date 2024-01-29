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    • Kapı koçbaşlarıyla kırıldı! Maskeli kilise saldırganlarının yakalanma görüntüleri ortaya çıktı

    Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne gerçekleştirilen silahlı saldırıda yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Saldırıyı gerçekleştiren 2 katil zanlısının yakalanma anına ait görüntüler ortaya çıktı.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Kapı koçbaşlarıyla kırıldı! Maskeli kilise saldırganlarının yakalanma görüntüleri ortaya çıktı
    Kilise, Saldırı, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'ne pazar ayini sırasında maskeli iki kişi silahlı saldırı düzenlemişti. 52 yaşında bir kişinin hayatını kaybettiği saldırnın üzerinden 24 saat geçmeden 2 katil zanlısı ile 51 kişi gözaltına alındı. Katil zanlılarının yakalanma anlarına ait görüntüler ortaya çıktı.

    KOÇBAŞLARIYLA EVE GİRİLDİ

    Kilisedeki saldırganların saldırıdan önce Polonya plakalı otomobil ile hareket halindeyken kaydedilen görüntüleri ortaya çıkmıştı. Show Haber'de yer alan habere göre 2 saldırganın yakalandığı ana ait görüntüler ortaya çıktı.

    Kapı koçbaşlarıyla kırıldı! Maskeli kilise saldırganlarının yakalanma görüntüleri ortaya çıktı

    Sarıyer'de kiliseye yapılan yerde başlayan takip Başakşehir'de bulunan teröristlerin bulunduğu hücre evinde sonra erdi. Takip sonucu teröristlerin bu eve girdiğini belirleyen emniyet güçleri kapıyı açma çağrılarına içerideki teröristler olumsuz yanıt verince koçbaşlarıyla eve girdi.

    Bir-iki saat sonra eve gelen 2 kişi daha gözaltına alındı.

    Kapı koçbaşlarıyla kırıldı! Maskeli kilise saldırganlarının yakalanma görüntüleri ortaya çıktı

    Apartmandaki vatadanşlar, "Hep çarşaflı kadın, yabancı. Farklı insanlar gelip gidiyordu", "Kadın hep değişiyordu, erkek hep aynıydı", "Farklı insanlar girip çıktığını öğrenince ev sahibini aradık, sağlam insanlar dedi ama..." açıklamalarını yaptılar. 

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    KiliseSaldırı
    Haberler > Gündem > Kapı koçbaşlarıyla kırıldı! Maskeli kilise saldırganlarının yakalanma görüntüleri ortaya çıktı
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