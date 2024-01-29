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    • Kullandıkları araç 1 yıl önce Polonya'dan getirilmiş: Saldırganlar kiliseye böyle gelmişler

    Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne gerçekleştirilen silahlı saldırıda, saldırganların kiliseye geliş anları ortaya çıktı. Öte yandan saldırganların kullandığı aracın 1 yıl önce Polonya'dan getirildiği de ortaya çıkanlar arasında.

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Kilise, Saldırı, Silahlı Saldırı, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne kar maskeli 2 saldırgan tarafından düzenlenen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin bir görüntü daha ortaya çıktı. 

    Saldırganların kullandığı aracın 1 yıl önce Polonya’dan Türkiye’ye getirildiği, aracın bu süre içerisinde trafiğe çıkmadığı ve olay günü saldırganlar tarafından kullanıldığı öğrenildi. Polonya plakalı bir araç ile gelen saldırganların, Başakşehir Güvercintepe Mahallesinde yakalandığı öğrenildi.

    1 yıl önce Polonya’dan Türkiye’ye getirilen aracın aracın olay günü saldırganlar tarafından kullanılan otomobilin hareket halindeyken görüntüsü ortaya çıktı.

    NE OLMUŞTU?

    İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria Latin Kilisesi’nde pazar ayini esnasında iki kar maskeli saldırgan dua edenlere ateş açmış, saldırıda bir kişi hayatını kaybetmişti.

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, silahlı saldırıyı düzenleyen iki zanlının yakalandığını duyurmuştu. 

    Saldırıyı ise DAEŞ üstlenmişti.

    İstanbul Latin Katolik Kilisesi Havarisel Reisi Massimiliano Palinuro, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Terör eylemi aracılığıyla dehşet dalgası yaydığını sanarak kiliselere kendimizi kapatıp kapılarımızı içeriden kilitleyeceğimizi düşünen kişi ve grupların bunu başaramayacaklarını belirtmek isteriz" demişti.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    KiliseSaldırıSilahlı Saldırı
    Haberler > Gündem > Kullandıkları araç 1 yıl önce Polonya'dan getirilmiş: Saldırganlar kiliseye böyle gelmişler
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