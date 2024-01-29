Maskeli kilise saldırısında DAEŞ detayı: 'Birinci sınıf ölüm timi' çıktılar

Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne gerçekleştirilen silahlı saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı. DAEŞ'ın üstlendiği saldırıyı, 'birinci sınıf ölüm timi'nin gerçekleştirdiği belirtiliyor. Öte yandan gözaltı sayısı ise 51'e çıktı.

Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne kar maskeli 2 saldırgan tarafından düzenlenen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin yeni detaylar ve gelişmeler ortaya çıktı. Saldırı sonrası 2 katil zanlısı ile birlikte 51 kişi gözaltına alındı.

BİRİNCİ SINIF ÖLÜM TİMİ

CNN Türk'ün aktardığına göre, saldırıyı gerçekleştirenlerin DAEŞ'ın 'birinci sınıf ölüm timi' olduğu belirtiliyor.

1 ŞUBAT'TA İBADETE AÇILACAK

Öte yandan Santa Maria Kilisesi'nde silahlı saldırının gerçekleştirildiği bölüm görüntülendi.

Kilisenin avukatı Afşin Hatipoğlu, kilisenin 1 Şubat Perşembe günü saat 19.00'da yapılacak ayinle yeniden ibadete açılacağını duyurdu.

Saldırganların silahlarından çıkan kurşunlardan birinin oturaklara, diğerinin ise duvara isabet ettiği görüldü.

Santa Maria Kilisesi'nin ana kapısına da büyük bir Türk bayrağı asıldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria Latin Kilisesi’nde pazar ayini esnasında iki kar maskeli saldırgan dua edenlere ateş açmış, saldırıda bir kişi hayatını kaybetmişti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, silahlı saldırıyı düzenleyen iki zanlının yakalandığını duyurmuştu.

Saldırıyı ise DAEŞ üstlenmişti.

İstanbul Latin Katolik Kilisesi Havarisel Reisi Massimiliano Palinuro, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Terör eylemi aracılığıyla dehşet dalgası yaydığını sanarak kiliselere kendimizi kapatıp kapılarımızı içeriden kilitleyeceğimizi düşünen kişi ve grupların bunu başaramayacaklarını belirtmek isteriz" demişti.