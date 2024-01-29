Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Seçim
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Maskeli kilise saldırısında DAEŞ detayı: 'Birinci sınıf ölüm timi' çıktılar

    Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne gerçekleştirilen silahlı saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı. DAEŞ'ın üstlendiği saldırıyı, 'birinci sınıf ölüm timi'nin gerçekleştirdiği belirtiliyor. Öte yandan gözaltı sayısı ise 51'e çıktı.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne kar maskeli 2 saldırgan tarafından düzenlenen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin yeni detaylar ve gelişmeler ortaya çıktı. Saldırı sonrası 2 katil zanlısı ile birlikte 51 kişi gözaltına alındı.

    BİRİNCİ SINIF ÖLÜM TİMİ

    CNN Türk'ün aktardığına göre, saldırıyı gerçekleştirenlerin DAEŞ'ın 'birinci sınıf ölüm timi' olduğu belirtiliyor. 

    1 ŞUBAT'TA İBADETE AÇILACAK

    Öte yandan Santa Maria Kilisesi'nde silahlı saldırının gerçekleştirildiği bölüm görüntülendi.

    Maskeli kilise saldırısında DAEŞ detayı: 'Birinci sınıf ölüm timi' çıktılar

    Kilisenin avukatı Afşin Hatipoğlu, kilisenin 1 Şubat Perşembe günü saat 19.00'da yapılacak ayinle yeniden ibadete açılacağını duyurdu.

    Maskeli kilise saldırısında DAEŞ detayı: 'Birinci sınıf ölüm timi' çıktılar

    Saldırganların silahlarından çıkan kurşunlardan birinin oturaklara, diğerinin ise duvara isabet ettiği görüldü.

    Maskeli kilise saldırısında DAEŞ detayı: 'Birinci sınıf ölüm timi' çıktılar

    Santa Maria Kilisesi'nin ana kapısına da büyük bir Türk bayrağı asıldı.

    Maskeli kilise saldırısında DAEŞ detayı: 'Birinci sınıf ölüm timi' çıktılar

    NE OLMUŞTU?

    İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria Latin Kilisesi’nde pazar ayini esnasında iki kar maskeli saldırgan dua edenlere ateş açmış, saldırıda bir kişi hayatını kaybetmişti.

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, silahlı saldırıyı düzenleyen iki zanlının yakalandığını duyurmuştu. 

    Saldırıyı ise DAEŞ üstlenmişti.

    İstanbul Latin Katolik Kilisesi Havarisel Reisi Massimiliano Palinuro, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Terör eylemi aracılığıyla dehşet dalgası yaydığını sanarak kiliselere kendimizi kapatıp kapılarımızı içeriden kilitleyeceğimizi düşünen kişi ve grupların bunu başaramayacaklarını belirtmek isteriz" demişti.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Gündem > Maskeli kilise saldırısında DAEŞ detayı: 'Birinci sınıf ölüm timi' çıktılar
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    CZN Burak'a ne oldu, neden yaralandı? CZN Burak’ın yaraları neden oldu? - GündemCZN Burak'a ne oldu, neden yaralandı? CZN Burak’ın yaraları neden oldu?İstanbul Latin Katolik Kilisesi'nden saldırı açıklaması: Kapılarımızı kilitleyeceğimizi düşünenler başaramayacak - Gündemİstanbul Latin Katolik Kilisesi'nden saldırı açıklamasıGayrettepe-Kağıthane metrosu açıldı: Birilerinin dizleri titremeye başladı - Gündem"Birilerinin dizleri titremeye başladı"Çanakkale'de ada feribotları iptal - GündemÇanakkale'de ada feribotları iptalNaci Görür tek tek sayarak yine uyardı: 7 ilde deprem tehlikesi çok ciddi arttı - Gündem'Oralarda deprem tehlikesi çok ciddi arttı'Emre Belözoğlu'ndan Seçil Erzan yorumu: Süpermarket çalışanına değil, banka müdürüne güvendik - GündemEmre Belözoğlu'ndan Seçil Erzan yorumuSarıyer'de saldırıya uğrayan kiliseye Türk bayrağı asıldı - GündemSarıyer'de saldırıya uğrayan kiliseye Türk bayrağı asıldıİstanbul'un trafiği böyle rahatlayacak! Bakan Uraloğlu'dan TGRT'ye özel açıklamalar - Gündemİstanbul'un trafiği böyle rahatlayacak!Gaziantep'te boşanmak üzere olduğu eşinin evine giden adam katliam yaptı: 4 ölü, 3 yaralı - GündemGaziantep'te damat katliamı!Bursa'da kadın cinayeti: 'Ablanı öldürdüm' mesajından sonra kayıplara karıştı - GündemBursa'da kadın cinayeti: 'Ablanı öldürdüm' mesajından sonra kayıplara karıştı
    Sonraki Haber Yükleniyor...