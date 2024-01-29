İstanbul Latin Katolik Kilisesi'nden saldırı açıklaması: Kapılarımızı kilitleyeceğimizi düşünenler başaramayacak

İstanbul Latin Katolik Kilisesi Havarisel Reisi Massimiliano Palinuro, Sarıyer'deki kilise saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Terör eylemi aracılığıyla dehşet dalgası yaydığını sanarak kiliselere kendimizi kapatıp kapılarımızı içeriden kilitleyeceğimizi düşünen kişi ve grupların bunu başaramayacaklarını belirtmek isteriz" denildi.

Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne kar maskeli 2 saldırgan tarafından düzenlenen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin İstanbul Latin Katolik Kilisesi Havarisel Reisi Massimiliano Palinuro açıklama yaptı.

İstanbul'daki Katolik cemaatlerinin kiliselerinde güvenlik önlemlerinin artırılması konusunda destek istenen açıklamada, “İstanbul’daki yaşayan Katolikler olarak ülkemiz insanlarının samimi kardeş sevgisini, vicdanını ve misafirperverliğini biliyoruz. Ülkemizi ve insanlarımızı çok seviyoruz. Terör eylemi aracılığıyla dehşet dalgası yaydığını sanarak kiliselere kendimizi kapatıp kapılarımızı içeriden kilitleyeceğimizi düşünen kişi ve grupların bunu başaramayacaklarını belirtmek isteriz” denildi.

'SİZLERİN YOĞUN DESTEĞİNE İHTİYAÇ DUYUYORUZ'

Açıklama şöyle:

“28 Ocak 2024 tarihinde episkoposluğumuza bağlı olan Büyükdere Meryem'in Doğuşu Katolik Kilisesi'nde meydana gelen elim saldırıdan sonra 12 saat gibi kısa bir süre içerisinde olayın faillerini ve bağlantılı oldukları kişileri yakalama başarısını gösteren, başta İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya olmak üzere tüm kolluk kuvvetlerine minnettarlığımızı ifade ediyoruz.

Bu vesile ile İstanbul'daki Katolik cemaatlerinin kiliselerinde ibadetleri süresince güvenlik önlemlerinin artırılması ve sıkılaştırılması hususunda sizlerin yoğun desteğine ihtiyaç duyduğumuzu beyan ederiz.

'BAŞARAMAYACAKLAR'

Asırlar boyunca tüm dinlerin kardeşçe yaşadığı İstanbulumuzda bu karşılıklı sevgi ve saygı ikliminin devam edebilmesi için gösterdiğiniz çaba için müteşekkiriz. İstanbul’daki yaşayan Katolikler olarak ülkemiz insanlarının samimi kardeş sevgisini, vicdanını ve misafirperverliğini biliyoruz. Ülkemizi ve insanlarımızı çok seviyoruz. Terör eylemi aracılığıyla dehşet dalgası yaydığını sanarak kiliselere kendimizi kapatıp kapılarımızı içeriden kilitleyeceğimizi düşünen kişi ve grupların bunu başaramayacaklarını belirtmek isteriz.”

NE OLMUŞTU?

İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria Latin Kilisesi’nde pazar ayini esnasında iki kar maskeli saldırgan dua edenlere ateş açmış, saldırıda bir kişi hayatını kaybetmişti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, silahlı saldırıyı düzenleyen iki zanlının yakalandığını duyurmuştu.

Saldırıyı ise DAEŞ üstlenmişti.