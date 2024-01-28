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    • Santa Maria Kilisesi'ne silahlı saldırının en net görüntüleri kamerada

    Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'nde yaşanan silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İstanbul Sarıyer Büyükdere'deki Santa Maria Kilisesi'ne pazar ayinine maskeli 2 saldırgan tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ayine katılanlar arasında bulunan C.T. hayatını kaybetti. 

    Santa Maria Kilisesi'nde yaşanan silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ayin sırasında kiliseye giren iki kişi, içeride ateş ediyor. Şahıslar saldırının ardından kiliseden kaçarak uzaklaşıyor.

    BİR GÖRÜNTÜ DAHA ORTAYA ÇIKMIŞTI

    Sarıyer'de Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde saldırıyı gerçekleştirdiği düşünülen maskeli iki şahıs olayın hemen öncesinde çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından görüntülenmişti.

    Görüntülerde maskeli iki kişi, yavaş adımlarla sokak içerisinde yürüyerek gözden kayboluyor.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Haberler > Gündem > Santa Maria Kilisesi'ne silahlı saldırının en net görüntüleri kamerada
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