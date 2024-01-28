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    • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kilise saldırısı hakkında ilk açıklama

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kilise saldırısıyla ilgili ilk açıklama geldi. Erdoğan, "Faillerin yakalanması için gereken adımlar atılıyor" dedi.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan kilise saldırısı hakkında ilk açıklama

    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne gerçekleştirilen silahlı saldırı sonrası Sarıyer Kaymakamı Sayın Ömer Kalaylı, Santa Maria İtalyan Kilisesi Rahibi Sayın Anton Bulai ve Polonya'nın İstanbul Başkonsolosu Sayın Witold Lesniak ile telefonda görüştü.

    Erdoğan, tüm cemaate başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan, "Faillerin yakalanması için gereken adımlar atılıyor" dedi.

    SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞ VE YAYIN YASAĞI GETİRİLMİŞTİ

    Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç başsavcılığın soruşturma başlattığını belirtmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul Sarıyer’de Santa Maria kilisesinde meydanında gelen saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından olay ile ilgili görsel ve işitsel tüm haber ve sosyal paylaşım sitelerine yönelik yayın yasağı kararı verilmiştir" ifadelerine yer verilmişti.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Politika > Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kilise saldırısı hakkında ilk açıklama
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