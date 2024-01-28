Siyasilerden kiliseye silahlı saldırıya tepki yağıyor

Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'ne düzenlenen silahlı saldırıya tepki yağıyor. İşte siyasilerden gelen ilk tepkiler...

Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne pazar ayini sırasında maskeli 2 kişi tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Saldırganlar olay yerinden kaçtı. Silahlı saldırı sonrası soruşturma başlatılırken siyasilerden de art arda tepki mesajları geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Bugün Saat 11.40 sıralarında Sarıyer Büyükdere Mahallesinde bulunan Santa Maria Kilisesindeki ayin sırasında, ayine katılanlar içinde bulunan C.T. maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğramış ve maalesef hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgi geniş çaplı soruşturma ve saldırganları yakalamak için çalışmalar başlatılmıştır. Bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: İstanbul Sarıyer’de Santa Maria kilisesinde ayin sırasında maskeli iki kişinin gerçekleştirdiği silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bir kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup, olayın aydınlatılması için bir Başsavcı Vekili ve iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin tespiti ve yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İstanbul Sarıyer’de Santa Maria Kilisesinde ayin sırasında bir vatandaşımıza yönelik silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Güvenlik güçlerimiz konuyla ilgili geniş çaplı bir soruşturma yürütmektedir. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğine kast edenler, asla emellerine ulaşamayacaktır.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu: Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi'nde yapılan pazar ayinine yönelik silahlı saldırıyı kınıyorum. Hayatını kaybeden C.T’ye Allah’tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Şehrimizin inanç mekanlarına saldırarak birliğimizi ve huzurumuzu bozmaya çalışanlara asla izin vermeyeceğiz.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: İstanbul’da Pazar ayini sırasında Santa Maria Latin Katolik Kilisesi'ne düzenlenen silahlı saldırıyı kınıyorum. Saldırıda hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Saldırganların bir an evvel tespit edilip yakalanmasını temenni ediyorum.

AK Parti'nin İBB Adayı Murat Kurum: Sarıyer Büyükdere Mahallemizde bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesindeki ayin esnasında gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Rahip Anton Bulai’i arayarak başsağlığı dileklerimi ilettim. Yüzlerce yıllık kardeşlik hukukumuzu ve bir arada yaşama irademizi hedef alan bu alçak saldırılar asla hedefine ulaşamayacak.

İYİ Parti'nin İBB Adayı Buğra Kavuncu: Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'nde, pazar ayini sırasında gerçekleşen silahlı saldırıyı büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybeden C.T’ye rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır, yaralılara şifa diliyorum.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik: Sarıyer Santa Maria Kilisesindeki Pazar ayini sırasında ayinde bulunan bir kişiye yönelik gerçekleşen silahlı saldırı haberini üzülerek öğrendim. Hayatını kaybeden kişiye Allahtan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Toplumumuzun huzurunu bozacak bu tür saldırıların son bulmasını faillerin yakalanarak adelete teslim edilmesini diliyorum.