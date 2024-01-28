Sarıyer'de maskeli iki kişi kiliseye silahlı saldırı düzenledi, bir kişi hayatını kaybetti

Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde pazar ayini sırasında silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıda bir kişi hayatını yitirdi. Bakan Yerlikaya saldırının maskeli iki kişi tarafından gerçekleştirildiğini duyurdu. Yerlikaya konuyla ilgili geniş çaplı soruşturmanın ve saldırganları yakalamak için çalışmaların başlatıldığını açıkladı.

Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'ne pazar ayini sırasında silahlı saldırı yapıldı. Edinilen bilgilere göre olay, Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde yaşandı. Pazar ayini sırasında maskeli iki şahıs, kilise avlusunda ateş açtı. Kurşunların hedefi olan bir kişi öldü. Olay sırasında kilisede büyük panik yaşandı. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırganlar ise olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Yaralı şahıs, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kilise çevresinde geniş güvenlik koridoru oluşturan polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Kaçan saldırganların yakalanması için de çalışmalar sürüyor.

VALİ DAVUT GÜL: SALDIRI BİR KİŞİYE DÜZENLENDİ

Saldırıya ilişkin ilk açıklamasını yapan Vali Davut Gül, "52 yaşında bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Polisimizin savcılığımızın araştırması devam ediyor. Kilisemizin baş pederiyle de görüştük, ona da geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Olay daha çok yeni, herkes görevini yapıyor. İki tane maskeli kişi içeri giriyor, bir kişiye ateş ediyorlar, o kişi de hayatını kaybediyor." dedi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN SALDIRIYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Saldırının maskeli iki kişi tarafından yapıldığını bildiren Yerlikaya şu ifadeleri kaydetti:

Bugün Saat 11.40 sıralarında Sarıyer Büyükdere Mahallesinde bulunan Santa Maria Kilisesindeki ayin sırasında, ayine katılanlar içinde bulunan C.T. maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğramış ve maalesef hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgi geniş çaplı soruşturma ve saldırganları yakalamak için çalışmalar başlatılmıştır. Bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz.

ÖMER ÇELİK'TEN SALDIRIYA KINAMA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de saldırıyı kınadıklarını ifade edip "Güvenlik güçlerimiz konuyla ilgili geniş çaplı bir soruşturma yürütmektedir. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğine kast edenler, asla emellerine ulaşamayacaktır" dedi.

ADALET BAKANI TUNÇ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da saldırıyı kınayan bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Tunç'un ifadeleri şöyle:

"İstanbul Sarıyer’de Santa Maria kilisesinde ayin sırasında maskeli iki kişinin gerçekleştirdiği silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum.

Bir kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup, olayın aydınlatılması için bir Başsavcı Vekili ve iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir.

Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin tespiti ve yakalanması için çalışmalar devam etmektedir.

Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir."

İMAMOĞLU: HUZURUMUZU BOZMALARINA İZİN VERMEYECEĞİZ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak "Şehrimizin inanç mekanlarına saldırarak birliğimizi ve huzurumuzu bozmaya çalışanlara asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullanıp şunları yazdı:

Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi'nde yapılan pazar ayinine yönelik silahlı saldırıyı kınıyorum. Hayatını kaybeden C.T’ye Allah’tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Şehrimizin inanç mekanlarına saldırarak birliğimizi ve huzurumuzu bozmaya çalışanlara asla izin vermeyeceğiz.