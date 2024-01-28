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    • Papa'dan Sarıyer'deki kilise saldırısına taziye

    Hristiyan Katolik mezhebinin lideri Papa Francis, Sarıyer'de gerçekleşen kilise saldırısı hakkında taziyede bulundu.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Papa&#039;dan Sarıyer&#039;deki kilise saldırısına taziye
    Papa, Haber

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Papa Francis, Pazar günü ayin sırasında düzenlenen silahlı saldırıda bir kişinin öldürüldüğü Sarıyer'deki kilisede yaşanan olay ile ilgili açıklama yaptı.

    Papa Francis, Vatikan'daki Aziz Petrus Meydanı'nda yaptığı haftalık Angelus duasının sonunda "İstanbul'daki Santa Maria Draperis Kilisesi cemaatine yakınlığımı ifade ediyorum" dedi.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Papa
    Haberler > Dünya > Papa'dan Sarıyer'deki kilise saldırısına taziye
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