Papa'dan Sarıyer'deki kilise saldırısına taziye
Hristiyan Katolik mezhebinin lideri Papa Francis, Sarıyer'de gerçekleşen kilise saldırısı hakkında taziyede bulundu.
Düzenleyen: Selçuk Tayyip Özkorul / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
Papa Francis, Pazar günü ayin sırasında düzenlenen silahlı saldırıda bir kişinin öldürüldüğü Sarıyer'deki kilisede yaşanan olay ile ilgili açıklama yaptı.
Papa Francis, Vatikan'daki Aziz Petrus Meydanı'nda yaptığı haftalık Angelus duasının sonunda "İstanbul'daki Santa Maria Draperis Kilisesi cemaatine yakınlığımı ifade ediyorum" dedi.
Düzenleyen: Selçuk Tayyip Özkorul - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi