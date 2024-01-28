Papa'dan Sarıyer'deki kilise saldırısına taziye

Hristiyan Katolik mezhebinin lideri Papa Francis, Sarıyer'de gerçekleşen kilise saldırısı hakkında taziyede bulundu.

Papa Francis, Pazar günü ayin sırasında düzenlenen silahlı saldırıda bir kişinin öldürüldüğü Sarıyer'deki kilisede yaşanan olay ile ilgili açıklama yaptı.

Papa Francis, Vatikan'daki Aziz Petrus Meydanı'nda yaptığı haftalık Angelus duasının sonunda "İstanbul'daki Santa Maria Draperis Kilisesi cemaatine yakınlığımı ifade ediyorum" dedi.