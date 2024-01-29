Saldırganların kiliseye giriş anları kameralarda: Öldürdükleri kişiye kapıyı açmışlar

Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne gerçekleştirilen silahlı saldırıda, saldırganların kiliseye girdiği anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganların öldürdükleri Tuncer Cihan'a kapıyı açtıkları görünüyor.

Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne kar maskeli 2 saldırgan tarafından düzenlenen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Saldırganların kiliseye girdiği ve silahlarını hazırladığı anlar kameralara yansıdı.

Görüntülerde maskeli iki kişi, ana kapıdan içeriye girerek kilisenin kapısının önünde bir süre beklediği ve sonrasında saldırganlar içeriye giren Tuncer Cihan'a kapıyı açtıktan sonra kendilerinin içeriye girdiği görülüyor. Görüntülerin devamında ise saldırganlardan birinin kullandığı silahın tutukluk yaptığı kameralara yansıyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria Latin Kilisesi’nde pazar ayini esnasında iki kar maskeli saldırgan dua edenlere ateş açmış, saldırıda bir kişi hayatını kaybetmişti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, silahlı saldırıyı düzenleyen iki zanlının yakalandığını duyurmuştu.

Saldırıyı ise DAEŞ üstlenmişti.

İstanbul Latin Katolik Kilisesi Havarisel Reisi Massimiliano Palinuro, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Terör eylemi aracılığıyla dehşet dalgası yaydığını sanarak kiliselere kendimizi kapatıp kapılarımızı içeriden kilitleyeceğimizi düşünen kişi ve grupların bunu başaramayacaklarını belirtmek isteriz" demişti.