Santa Maria Kilisesi'nde öldürülen Tuncer Cihan toprağa verildi

İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne ayin sırasında düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Tuncer Cihan'ın cenazesi toprağa verildi. Cenazeye Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Massimiliano Palinuro ile İBB Başkanı İmamoğlu da katıldı. Palinuro, "Merhum kardeşimiz saf bir melek gibiydi" dedi.

İstanbul Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'nde dün ayin sırasında yaşanan silahlı saldırıda hayatını kaybeden Tuncer Cihan için Nurtepe Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Massimiliano Palinuro, Kağıthane Kaymakamı Niyazi Erten ile Cihan'ın ailesi ve yakınları katıldı. Palinuro ve İmamoğlu, Cihan'ın yakınlarına baş sağlığı dileklerini iletti.

İMAMOĞLU: BU HEPİMİZE YAPILMIŞ BİR SALDIRI

İmamoğlu, taziyenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Orada saldırıya uğrayan herkes bizim insanımız, vatandaşımız. Çok üzgünüz. Yaralarımızı saracağız. Bu hepimize yapılmış bir saldırıdır" dedi.

Teröre karşı dik bir duruş sergileyeceklerini ifade eden İmamoğlu, "Eminim ki devletimizin tüm kurum ve kuruluşları teyakkuz halinde teröre geçit vermeyecek. İstanbul terör ile anılacak bir şehir değildir. İstanbul inançların kardeşliğiyle anılacak bir şehirdir. Bu tür saldırılara karşı 86 milyon insanımızla karşı koymaya hazır bir milletiz" diye konuştu.

'SAF BİR MELEK GİBİYDİ'

Massimiliano Palinuro da "Dua etmemiz lazım. Kusura bakmayın çok duygulandım. Merhum kardeşimiz saf bir melek gibiydi. Cemaatimizi kurtarmaya çalıştığı için hayatını kaybetti. Minnetimizi, ailesine göndermeye geldik. Allah, üzüntü içinde bulunan aileye teselli versin" ifadesini kullandı.

Kuzeni Murat Cihan ise amcasının oğlu Tuncer Cihan'ın gezmek ve vakit geçirmek amacıyla kiliseye gittiğini belirterek, "Kendisinin yüzde 80 engelli raporu var. Bizim akrabamızı vurmuşlar. Bunu yapan insanların eline ne geçti? Karıncayı bile incitmeyen bir insanı öldürerek ellerine ne geçti? Melek gibi bir insandı. Tamamen şans eseri kendisine kurşun isabet etti. Onun şansızlığı orada bulunması" şeklinde konuştu.

Cihan'ın cenazesi, törenin ardından Hasdal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde dün Santa Maria Kilisesi’ne ayin sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıyla ilgili olarak gözaltına alınanların sayısı 51'e yükseldi. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerden birinin silahının tutukluk yapması sonucu kaçtığı ortaya çıktı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, silahlı saldırının iki failinin de yakalandığını duyurmuş, faillerin DAEŞ'li olduklarını değerlendirdiklerini söylemişti. Terör örgütü DAEŞ de Telegram kanalından yaptığı paylaşımla saldırıyı üstlenmişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da saldırıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını açıklayaraki "Olayın aydınlatılması için bir başsavcı vekili ve iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir" demişti.