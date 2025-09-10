Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Karakol saldırısında yeni gelişme! 16 kişi serbest bırakıldı

Karakol saldırısında yeni gelişme! 16 kişi serbest bırakıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İzmir'de karakola tüfekle saldırı düzenleyen ve 2 polisimizi şehit eden saldırganın hastanedeki tedavisi sürüyor. Öte yandan gözaltına alınan 27 şüpheliden 16'sı savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Saldırganın anne babası dahil diğer şüphelilerin ifadelerini ise terörle mücadele ekipleri alıyor.

İzmir Balçova'da 8 Eylül'de Salih İşgören Polis Merkezi'ne E.B. (16) tarafından pompalı tüfekle saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 1. sınıf emniyet müdürü polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit olmuş, polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ile bir vatandaş yaralanmıştı.

27 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında 27 şüpheli gözaltına alınmıştı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, 2 polisin şehit olduğu, 2'si polis 3 kişinin yaralandığı Balçova Polis Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Karakol saldırısında yeni gelişme! 16 kişi serbest bırakıldı - 1. Resim

16 ŞÜPHELİ SERBEST

Olayla ilgili gözaltına alınan, yaşları 18'den küçük 16 şüpheli, İzmir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Karakol saldırısında yeni gelişme! 16 kişi serbest bırakıldı - 2. Resim

İFADELERİNİ TERÖRLE MÜCADELE ALIYOR

Yaralı olarak gözaltına alınan saldırgan E.B'nin hastanedeki tedavisi sürüyor. E.B'nin anne ve babasının da aralarında bulunduğu diğer şüphelilerin ise işlemleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde devam ediyor.

SAVCILIK AÇIKLAMASI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Soruşturma kapsamında olayda eylemi gerçekleştiren E.B. isimli faili sosyal medya platformu üzerinden takip eden 16 suça sürüklenen çocuk tespit edilerek gözaltına alınmış, ifade alma işlemleri bizzat İzmir cumhuriyet savcıları tarafından gerçekleştirilmiştir.

Suça sürüklenen çocuklar ifade alma işlemleri sonrası kendilerine 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu'nun 'Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler' başlıklı kısmının 5. maddesinde yer alan tedbirlerden eğitim tedbiri, danışmanlık tedbiri ve sosyal medya kullanımı eğitimi tedbiri uygulanmak suretiyle serbest bırakılmışlardır."

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

Servetine 70 milyar dolar daha eklendi! Elon Musk'ın peşinde! Dünyanın en zengin kişisi değişebilir 30 yılın toplamını solladı! Son 3 yılda motosiklet satışları patladı
