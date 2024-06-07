Karayılanların şaşırtan dansı! Hemen telefona sarılıp kayda aldılar

Hatay'ın Erzin ilçesinde portakal bahçesine giren karayılanların çiftleşme dansı vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Havaların ısınmasıyla birlikte doğada sıklıkla yılanlar görülmeye başlandı. Hatay'ın Erzin ilçesinde de 2 karayılan portakal bahçesinde kameraya yansıdı. Çiftleşme ritüellerini gerçekleştirirken bahçe sahibi tarafından cep telefonuyla görüntülenen yılanlar, bir süre sonra gözden kayboldular.

"YILANLAR DANS EDİYORDU"

Karayılanların çiftleşmesini görüntüleyen bahçe sahibi Abbas Demir, “Ben bahçeye gidiyordum. Bahçeye gelince bir ses duydum ve arabadan indim. Yılanlar birbirine sarılmış şekilde dans ediyordu. Onlara fazla bakamadım, korkudan bir şey yapamadım. Yılanlar çok görkemli ve neşeli şeylerdi” ifadelerini kullandı.