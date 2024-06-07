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Uşak'ta kamyona çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Uşak'ta bir otomobil, seyir halindeki kamyona arkadan çarptı. Büyük hasar alan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Uşak-İzmir kara yolunda ilerleyen İsmail Moral (24) yönetimindeki 43 AEN 400 plakalı otomobil, Ürünköy yakınlarında aynı istikamette seyreden B.T. (48) kontrolündeki 06 DS 6165 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Uşak'ta kamyona çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - 1. Resim

KAZA YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Moral'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Moral'ın cenazesi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kamyon şoförü, jandarma ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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