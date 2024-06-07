İsrail Gazze'yi havadan ve karadan vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Anadolu Ajansı 7 Haziran 2024 00:04 - Güncelleme: 7 Haziran 2024 00:47 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

İsrail, 7 Ekim'den bu yana sayısız katliam gerçekleştirdiği Gazze'ye havadan ve karadan saldırı düzenledi. El-Megazi Kampı, bir ev ve açık alandaki Filistinliler bombaların hedefi oldu. Saldırılarda ilk belirlemelere göre 5 Filistinli hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.