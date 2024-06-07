İsrail Gazze'yi havadan ve karadan vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
İsrail, 7 Ekim'den bu yana sayısız katliam gerçekleştirdiği Gazze'ye havadan ve karadan saldırı düzenledi. El-Megazi Kampı, bir ev ve açık alandaki Filistinliler bombaların hedefi oldu. Saldırılarda ilk belirlemelere göre 5 Filistinli hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.
İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze katliamlarını sürdürüyor. Bu kez de Deyr el-Belah kentini hedef alan İsrail ordusu, düzenlediği kara ve hava saldırılarıyla Filistinlilere dehşeti yaşattı.
SİVİLLERİ HEDEF ALDILAR
İsrail ordusuna ait insansız hava araçları (İHA) da kentte bir grup Filistinlinin olduğu noktayı vurdu. Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçaklarının bir eve düzenlediği saldırıda ölen 5 kişinin cenazesi hastaneye getirildi.
EL-MEGAZİ KAMPI'NA TOPÇU SALDIRISI
Görgü tanıklarının aktardığına göre, Gazze'nin orta kesimindeki El-Megazi Kampı'nda İsrail topçu saldırısında ölen yaşlı bir Filistinli de sağlık ekiplerince Aksa Şehitleri Hastanesi morguna kaldırdı.
EVE BOMBA YAĞDIRDILAR
Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi yetkilileri, İsrail savaş uçaklarının Gazze'de bir eve düzenlediği bombardımanda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını aktardı.
ŞİFA HASTANESİ ÖLÜ VE YARALILARLA DOLDU
Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde yer alan Aksa Şehitleri Hastanesi, Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş sivillerin sığındığı okulun İsrail tarafından bombalanmasının ardından ölü ve yaralılarla doldu.
Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait okula düzenlediği saldırıda 14'ü çocuk, 9'u kadın 40 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı