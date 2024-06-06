Şişli'de mezuniyet töreninde dev ekran öğrencilerin üzerine devrildi

Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenen mezuniyet töreninde dev led ekran öğrenci ve velilerin üzerine devrildi. Olay esnasında 1'i ağır şekilde yaralanan 6 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti. 3 yaralının hastaneye kaldırıldığı kazada okul sahibi Erkan Şahin gözaltına alındı. Velilerden Oya Kayaalp'in "Bir çocuğun söylediğine göre, çocuklar hala sahnedeyken arkadaki ekranları sökmeye başlamışlar" ifadeleri dikkat çekti.

İstanbul Şişli’de Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda bir mezuniyet töreni esnasında sahnede bulunan dev led ekran insanların üzerine devrildi.

Öğrenci ve velilerin büyük bir panik yaşadı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri gönderilirken, yaşanan dehşet anları anbean kameralara yansıdı.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Dev ekranın insanların üzerine düşmesi sonucu şu ana kadar 1'i ağır 6 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralılardan 3'ü hastaneye kaldırıldı.

Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, polis ekipleri konser salonunda güvenlik önlemi aldı.

FOTOĞRAF ÇEKİMİ ESNASINDA DEVRİLDİ

Dijital panonun, salonda düzenlenen özel bir okulun mezuniyet ve yıl sonu gösterisi sırasında fotoğraf çekimi yapılırken devrildiği öğrenildi.

Olay esnasında salonda bulunan velilerden Oya Kayaalp, mezuniyet ve yıl sonu gösterisinin ardından çocukların sahneye çıktığını söyledi.

"ÇOCUKLAR SAHNEDEYKEN SÖKMEYE BAŞLAMIŞLAR"

Öğrenciler öğretmenleriyle fotoğraf çektirirken kendisinin de sahnede olduğunu kaydeden Kayaalp, "Çocuklar mezuniyet törenlerinde böyle bir şey yaşadılar. Öğrencileri çıkışta gördüm, ufak tefek yaralanmaları vardı.

Bir çocuğun söylediğine göre, çocuklar hala sahnedeyken arkadaki ekranları sökmeye başlamışlar" diye konuştu.

OKUL SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, bu sırada okul sahibi Erkan Şahin çekim yapan velilerle tartışmaya başladı.

Tartışmayı polis ekipleri ayırdı. Daha sonra okul sahibi Erkan Şahin gözaltına alındı.Olayla ilgili inceleme sürüyor.