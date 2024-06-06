Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Şişli'de mezuniyet töreninde dev ekran öğrencilerin üzerine devrildi

Şişli'de mezuniyet töreninde dev ekran öğrencilerin üzerine devrildi

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
- Güncelleme:

Yaşam Haberleri  / Ajanslar

Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenen mezuniyet töreninde dev led ekran öğrenci ve velilerin üzerine devrildi. Olay esnasında 1'i ağır şekilde yaralanan 6 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti. 3 yaralının hastaneye kaldırıldığı kazada okul sahibi Erkan Şahin gözaltına alındı. Velilerden Oya Kayaalp'in "Bir çocuğun söylediğine göre, çocuklar hala sahnedeyken arkadaki ekranları sökmeye başlamışlar" ifadeleri dikkat çekti.

İstanbul Şişli’de Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda bir mezuniyet töreni esnasında sahnede bulunan dev led ekran insanların üzerine devrildi.

Öğrenci ve velilerin büyük bir panik yaşadı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri gönderilirken, yaşanan dehşet anları anbean kameralara yansıdı.

Konser salonunda facia! Dev ekran devrildi, yaralılar var - 1. Resim

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Dev ekranın insanların üzerine düşmesi sonucu şu ana kadar 1'i ağır 6 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralılardan 3'ü hastaneye kaldırıldı.

Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, polis ekipleri konser salonunda güvenlik önlemi aldı.

Konser salonunda facia! Dev ekran devrildi, yaralılar var - 2. Resim

FOTOĞRAF ÇEKİMİ ESNASINDA DEVRİLDİ

Dijital panonun, salonda düzenlenen özel bir okulun mezuniyet ve yıl sonu gösterisi sırasında fotoğraf çekimi yapılırken devrildiği öğrenildi.

Olay esnasında salonda bulunan velilerden Oya Kayaalp, mezuniyet ve yıl sonu gösterisinin ardından çocukların sahneye çıktığını söyledi.

Mezuniyet töreninde dev ekran öğrencilerin üzerine devrildi - 3. Resim

"ÇOCUKLAR SAHNEDEYKEN SÖKMEYE BAŞLAMIŞLAR"

Öğrenciler öğretmenleriyle fotoğraf çektirirken kendisinin de sahnede olduğunu kaydeden Kayaalp, "Çocuklar mezuniyet törenlerinde böyle bir şey yaşadılar. Öğrencileri çıkışta gördüm, ufak tefek yaralanmaları vardı.

Bir çocuğun söylediğine göre, çocuklar hala sahnedeyken arkadaki ekranları sökmeye başlamışlar" diye konuştu.

Mezuniyet töreninde dev ekran öğrencilerin üzerine devrildi - 4. Resim

OKUL SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, bu sırada okul sahibi Erkan Şahin çekim yapan velilerle tartışmaya başladı.

Tartışmayı polis ekipleri ayırdı. Daha sonra okul sahibi Erkan Şahin gözaltına alındı.Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Ajanslar
Fenerbahçe Beko, deplasmanda Anadolu Efes'i yenerek seride öne geçtiSinemada yavaş toparlanma... Felaket ve grev seyirci sayısını düşürdü!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yapamazsın diyenlere inat kule vinç operatörü oldu! - YaşamYapamazsın diyenlere inat kule vinç operatörü oldu!12 metrelik demir direğin üzerinde 70 metrekarelik ev! Konum şaşırtmadı, manzara nefes kesti - Yaşam12 metrelik demir direğin üzerinde 70 metrekarelik ev!İstanbul'da metruk bina kısmen çöktü, faciadan dönüldü - YaşamFaciaya ramak kala! Metruk bina gece yarısı çöktüBaşıboş köpekler saldırdı, hastanelik oldu! Bölgede arbede yaşandı - YaşamBaşıboş köpekler saldırdı, hastanelik oldu!Milyonlar mukaddes topraklarda! Hacı adayları Kabe'de Cuma namazını eda etti - YaşamMilyonlar mukaddes topraklarda! Hacı adayları Kabe'de Cuma namazını eda ettiİznik Göllüce'nin 'Dede Çorbası' tarifi 200 yıllık geçmişe dayanıyor - Yaşamİznik Göllüce'nin 'Dede Çorbası' tarifi 200 yıllık geçmişe dayanıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...