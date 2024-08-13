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'Kasten öldürme' suçuyla aranan şahıs yakalandı! İlk sözleri şoke etti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da 'kasten öldürme' suçundan hakkında 7 yıl hapis cezası bulunan şahıs, özel harekat polisinin şafak vakti baskınıyla yakalandı. Ekiplere direnen şahsın "Ben ne yaptım?" demesi şoke etti.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, İnfaz Büro Amirliği ekiplerince çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik operasyonlar devam ediyor. 'Kasten öldürme' suçuna karışmış ve 2022'den beri aranan Tolga A., kayıt dışı adreslerde ve iş yerlerinde çalışarak izini kaybettirdi.

SÜREKLİ ADRES DEĞİŞTİRMİŞ

Hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs hakkında çıkan yakalama kararı sonrası İnfaz Büro Amirliği ekipleri hareke geçti. Fiziki takip yapan ekipler inceledikleri kamera kayıtları sonrası Tolga A.'yı adım adım takip etti. Farklı adreslerde kaldığı tespit edilen şahıs, Osmangazi ilçesi Demirtaş, Ovakça Mahallesi'ndeki bir apartmanda özel harekat polislerinin şafak vakti baskını sonrası yakalandı.

'Kasten öldürme' suçuyla aranan şahıs yakalandı! İlk sözleri şoke etti - 1. Resim

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheli, yakayı ele verince 'Ben ne yaptım?' diyerek kendini savundu. Adliyeye sevk edilen Tolga A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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