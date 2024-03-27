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Katliam gibi kazada ölen 6 kişilik aileye son görev: Ecrin ve annesi aynı mezara gömüldü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Katliam gibi kazada ölen 6 kişilik aileye son görev: Ecrin ve annesi aynı mezara gömüldü

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde karşı şeride geçen tırla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen katliam gibi kazada hayatını kaybeden 6 kişilik aile bugün son yolculuklarına uğurlandı. 1,5 yaşındaki Ecrin'in annesi ile aynı mezara defnedilmesi yürekleri dağladı.

Dün Hatay Dörtyol-Payas kara yolunda Şükrü K. idaresindeki tır, karşı şeride geçerek Mehmet Sönmez yönetimindeki otomobile çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

6 KİŞİLİK AİLE HAYATINI KAYBETTİ

Otomobil sürücüsü Mehmet Sönmez ile eşi Zeynep, çocukları Eray ve Ecrin Sönmez, kayınpederi Zeki (64) ve kayınvalidesi Döndü Kara (62) kazada hayatını kaybetti, sürücünün çocuklarından Melek Su Sönmez (8) de yaralandı.

Yaralı çocuk, ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tır sürücüsü Şükrü K. gözaltına alındı.

SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR

Kazada hayatını kaybeden aile için Payas ilçesi Asri mezarlığında cenaze namazı düzenlendi. Cenaze namazı, Şehitlik Camii'nde 5 tabutun yan yana konulmasıyla kılındı.

Namazın ardından cenazeler, yan yana defnedildi. Anne Zeliha Sönmez ve 1,5 yaşındaki Ecrin’in aynı mezara defnedilmesi yürekleri burktu. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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