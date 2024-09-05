Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Kayıp vatandaş saatlerdir aranıyordu! Dağlık arazide sağ salim bulundu

Kayıp vatandaş saatlerdir aranıyordu! Dağlık arazide sağ salim bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kayıp vatandaş saatlerdir aranıyordu! Dağlık arazide sağ salim bulundu
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dün gece saatlerinden itibaren kendisinden haber alınamayan kayıp vatandaş dağlık arazide sağ salim bulundu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kendisinden haber alınamayan ve arama kurtarma çalışması başlatılan Ahmet Muhlis Erden (58) dağlık arazide bulundu.

Kayıp vatandaş saatlerdir aranıyordu! Dağlık arazide sağ salim bulundu - 1. Resim

Edinilen bilgiye göre Pınarlıbelen Mahallesi'nde kardeşinin ikamet ettiği evden dün gece saatlerinde yaya olarak ayrılan 58 yaşındaki Ahmet Muhlis Erden, bir daha geri dönmedi. Yakınları telefonla ulaşmaya çalışsa da telefonun bugün saat 14.30 itibariyle kapandığı öğrenildi. Yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma, AFAD, Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği ve AKUT Bodrum gönüllüleri bölgeye hareket etti. Ekipler, dağlık arazide çalışma başlattı.

Kayıp vatandaş saatlerdir aranıyordu! Dağlık arazide sağ salim bulundu - 2. Resim

Yapılan çalışmalar sonucunda Ahmet Muhlis Erden adlı vatandaş, AFAD ekipleri tarafından dağlık arazide sağ salim bulundu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Arnavutköy açıklarında patlayıcı paniği! Balıkçı teknesine takıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Arnavutköy açıklarında patlayıcı paniği! Balıkçı teknesine takıldı - Gündemİstanbul'da patlayıcı paniği!Erzurum'da yıldırım isabet eden çoban hayatını kaybetti. - GündemErzurum'da yıldırım isabet eden çoban hayatını kaybettiYaş çay alımında yeni dönem! ÇAYKUR sistem değiştiriyor - GündemYaş çay alımında yeni dönem!Ordu'da 8 yaşındaki çocuk balkondan düştü! Burnu bile kanamadı - Gündem8 yaşındaki çocuk balkondan düştü! Burnu bile kanamadıBRICS üyeleri Çin ve Rusya'dan Türkiye'nin başvurusuna tam destek! - GündemÇin ve Rusya'dan Türkiye'nin BRICS başvurusuna tam destekRize heyelanlara teslim! Vatandaşlar mahsur kaldı - GündemRize heyelanlara teslim! Vatandaşlar mahsur kaldı
Sonraki Haber Yükleniyor...