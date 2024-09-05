16 gündür haber yok! Narin Güran'ın yaşadığı 120 haneli köyle ilgili yeni karar

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Gürkan’dan 16 gündür haber alınamıyor. Bölgede çalışmalar hummalı bir şekilde sürerken, 120 haneli köyün yeniden baştan sona aranacağı öğrenildi.

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Merkez Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran, iki haftayı geçen yoğun arama çalışmalarına rağmen hala bulunamadı.

NARİN'İN AMCASI TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında 31 Ağustos’ta gözaltına alınan muhtar olan amcası S.G., jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı. Ek gözaltı süresinin ardından S.G., "kasten öldürme” ve “kişiyi hürriyetinden kısıtlama” gerekçesiyle tutuklanmıştı. Muhtar S.G.'nin aracından alınan DNA örneklerinin, Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleriyle eşleştiği belirlenmişti.

YER ALTI GÖRÜNTÜLEME CİHAZI KULLANILIYOR

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında mahalledeki mezarlıkta jandarma eşliğinde yer altı görüntüleme cihazıyla arama çalışmaları yapıldı. Çalışmalarda kapsamında mahalleye giriş çıkış yapan araçlarda da arama çalışması yapılıp kayıt alınıyor.

HER YER YENİDEN ARANACAK

Halk TV'nin haberine göre 120 haneli köyde aramalar yeniden yapılacak. Bölgeye sevk edilen 2 bin personel mahalleyi ve çevresindeki alanı bir daha tarayacak.

Öte yandan köyün uydu görüntüsü yayınlandı. Görselde köye giden yollar ve arama yapılan noktalara dikkat çekiliyor.