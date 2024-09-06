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Kaymakamın aracı, otomobille kafa kafaya çarpıştı! Yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kaymakamın aracı, otomobille kafa kafaya çarpıştı! Yaralılar var
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'nın İznik ilçesi Kaymakamı Arif Karaman'ın da içinde bulunduğu makam aracı başka bir araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu Kaymakam yara almadan atlatırken, şoförü polis memuru ve jandarma personeli yaralandı.

İznik ilçesi Çiçekli-İznik yolunda edinilen bilgiye göre, İznik Kaymakamı Arif Karaman, şoförü polis memuru ve jandarma personeli ile makam aracıyla seyir halindeyken karşı şeritten gelen hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı.

Kaymakamın aracı, otomobille kafa kafaya çarpıştı! Yaralılar var - 1. Resim

2 KİŞİ YARALANDI

Kaymakam Karaman kazayı yara almadan atlatırken polis memuru ve jandarma personeli yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara yaptığı ilk müdahalesinin ardından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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