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Kaymakamlıktan açıklama geldi, Beykoz sahillerinde denize girmek yasaklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kaymakamlıktan açıklama geldi, Beykoz sahillerinde denize girmek yasaklandı
Beykoz, Yasak, Bayrak, Meteoroloji, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Beykoz Kaymakamlığı, dalga yüksekliği nedeniyle bugün denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

İstanbullular dün gün boyu süren kavurucu sıcakların ardından gece saatlerinde derin bir nefes aldı. Serin ve rüzgarlı hava bir nebze de olsa rahat uyku sağladı. Meteoroloji uzmanları ise hava sıcaklıklarının düşeceğini belirtip kuvvetli rüzgara dikkat çekti. 

Marmara'nın kuzeyinde kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklenen rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı. 

BEYKOZ İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Beykoz sahillerinde dalga yüksekliği nedeniyle denize girmek yasaklandı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "İlçemiz mülki sınırlarında, sahillerdeki dalga boyu yüksekliği sebebiyle 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince 10 Temmuz 2025 Perşembe günü denize girmek yasaklanmıştır." ifadesi kullanıldı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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