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Kazada hayatını kaybeden Belediye Başkanı defnedildi! Gözyaşları sel oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yozgat'ta geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan'ın cenazesi toprağa verildi. Cenazeye çok sayıda siyasi isim katılırken gözyaşları sel oldu.

Yenifakılı Belediye Başkan Musa Sarıaslan yönetimindeki 66 DN 100 plakalı makam aracı dün, Yozgat'ın Yenifakılı ilçesine bağlı Eskiören köyü ile Nevşehir'in Kozaklı ilçesine bağlı Merdanali köyü arasındaki yolda kontrolden çıkarak şarampole devrilmiş, kazada Sarıaslan hayatını kaybetmişti.

Kazada hayatını kaybeden Belediye Başkanı defnedildi! Gözyaşları sel oldu - 1. Resim

Yakınları tarafından hastane morgundan alınan Sarıaslan'ın naaşı, belediye binası önüne getirildi. Burada düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Törende konuşan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Sarıaslan'ın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, kendisine Allah'tan rahmet, ailesine sabır diledi.

Kazada hayatını kaybeden Belediye Başkanı defnedildi! Gözyaşları sel oldu - 2. Resim

"İŞİNİ İYİ TAKİP EDEN BİR KARDEŞİMİZ"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz da Musa Sarıaslan'ı 2000'li yıllardan beri tanıdığını belirterek, şöyle konuştu:

"Yenifakılı'ya her gelişimizde ya da Ankara'ya geldiğinde mutlaka hemşehrilerinin sorunlarını bize iletir, takipçisi olurdu. Belediye başkanlığı döneminde de sorunların çözümü için büyük gayret gösterdi. Kıymetli bir dava ve yol arkadaşımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Gerçekten işini çok iyi takip eden bir kardeşimizdi. Biz de elimizden geldiği kadar ona yardımcı olmaya gayret ettik ama takdiri ilahi böyleymiş. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun."

MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef ise Sarıaslan'ın Yenifakılı sevdasına bizzat şahitlik ettiğini ifade ederek, yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

Kazada hayatını kaybeden Belediye Başkanı defnedildi! Gözyaşları sel oldu - 3. Resim

ÇOK SAYIDA KİŞİ KATILDI

Buradaki törenin ardından Sarıaslan'ın cenazesi, ilçedeki Merkez Çarşı Camisi'ne götürüldü. Sarıaslan'ın naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazın ardından Yenifakılı Mezarlığı'na defnedildi.

Kazada hayatını kaybeden Belediye Başkanı defnedildi! Gözyaşları sel oldu - 4. Resim

Cenaze törenine, Sarıaslan'ın ailesi ve yakınları, AK Parti Yozgat milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan, MHP İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, AK Parti İl Başkanı Hasan Kandemir, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Sarıaslan, 31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimlerde MHP'den Yenifakılı Belediye Başkanı seçilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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