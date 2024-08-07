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Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Sapiyev İstanbul'da basın mensuplarıyla buluştu

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Gündem Haberleri

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev ve İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul, İstanbul'da basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bakırköy'de bir otelde düzenlenen "Türkiye'nin Basın Mensupları ile Dostluk Buluşması" programına çok sayıda medya kuruluşunun yöneticileri katıldı.

Programda konuşan Büyükelçi Sapiyev, İstanbul'da bulunmaktan mutlu olduğunu, medya mensuplarıyla bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Gazetecilerle tanışmak için bir araya geldiklerini belirten Sapiyev, "Aslında resmi bir buluşma olarak değil de kardeşlik sofrasında beraber kardeş olarak ortak nefes alalım, kahvaltı yapalım istedim. Kardeşliğin mutluluğunu beraber yaşayalım. Sizi görmek benim için büyük bir şereftir." ifadelerini kullandı.

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Sapiyev İstanbul'da basın mensuplarıyla buluştu - 1. Resim

Başkonsolos Amankul da kültür ve ortak geleneklerle Türkiye'nin önde gelen basın mensuplarını dostluk buluşmasında ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Kahvaltının ardından basın mensupları Sapiyev ve Amankul ile sohbet ederek Türkiye-Kazakistan ilişkilerini konuştu.

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Sapiyev İstanbul'da basın mensuplarıyla buluştu - 2. Resim

Toplantıya İhlas Holding'den Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan, TGRT Genel Müdürü Sait Eken, İhlas Haber Ajansı Genel Yayın Koordinatörü İrfan Altıkardeş, İhlas Medya Reklam Grup Başkanı Tuba Gencay, Dijital Varlıklar Genel Müdürü Volkan Ormanlı ile Türkiye Today ve Turkiyegazetesi.com Genel Yayın Yönetmeni Osman Bahattin Dirlik katıldı.

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