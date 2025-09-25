Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'hakaret' davasında görevsizlik kararı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, 2017 yılında Enis Berberoğlu’na 25 yıl hapis cezası veren mahkeme heyetine yönelik açıklamaları nedeniyle açılan davada önemli bir gelişme yaşandı. Mahkeme, yargılamanın yetkisi kapsamında olmadığını belirterek dosyanın İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verdi.

Davanın görüldüğü İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Kılıçdaroğlu’nun avukatı Beyza Köroğlu katıldı. Köroğlu, savunmasında, görevsizlik ve yetkisizlik taleplerini yineleyerek, usul işlemleri tamamlandıktan sonra müvekkilinin ifadesinin alınmasını istedi.

SAVCILIK MÜTALAASINDA NE DEDİ?

Cumhuriyet Savcısı, Kemal Kılıçdaroğlu’nun söz konusu açıklamayı yaptığı tarihte milletvekili olduğunu ve isnat edilen suçun yargılamasının Ağır Ceza Mahkemesi’nin görev alanına girdiğini belirtti. Bu gerekçeyle dosyanın ilgili mahkemeye gönderilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti de, Kılıçdaroğlu’nun 2017 yılında milletvekili olması sebebiyle normal şartlarda Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nin yetkili olduğunu; ancak usule ilişkin hükümler gereği Ankara’ya görevsizlik kararı verilemeyeceğini belirterek dosyanın İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine hükmetti.

İDDİANAMEDE NELER VAR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kılıçdaroğlu’nun 14 Mayıs 2023 genel seçimlerinde milletvekili seçilmediği ve bu nedenle yasama dokunulmazlığının sona erdiği vurgulandı.

Kılıçdaroğlu hakkında, “kurul halinde çalışan kamu görevlisine görevinden dolayı zincirleme şekilde alenen hakaret” suçlamasıyla 1 yıl 5 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası isteniyor.