Antalya'da CHP'den büyük bir kopuş yaşandı. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, 8 belediye meclis üyesiyle birlikten partiden istifa ettiklerini duyurdu.

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Antalya'da, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, 8 belediye meclis üyesiyle CHP'den istifa ettiklerini ve görevlerine bağımsız devam edeceklerini bildirdi.

Topaloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kemer'e hizmet etmeyi her zaman en büyük sorumlulukları olarak gördüklerini belirtti.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu CHP'den istifa etti!

VERDİĞİMİZ SÖZLERİN ARKASINDAYIZ"

Yaptıkları değerlendirmeler sonucunda, 8 belediye meclis üyesi ile CHP üyeliğinden istifa ederek görevlerini bağımsız sürdürme kararı aldıklarını ifade eden Topaloğlu, şunları kaydetti:

"Bu karar, Kemer'e ve sizlere karşı taşıdığımız sorumluluğu değiştirmiyor. Birlikte yol yürüdüğümüz tüm arkadaşlarımıza emekleri için teşekkür ediyor, bugüne kadar kurduğumuz dostluklara ve paylaştığımız emeğe saygı duyuyorum. Bizlere emanet ettiğiniz belediye başkanlığı ve meclis üyeliği görevlerini en iyi şekilde yerine getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Kemer'in yararına olan her çalışmanın yanında olacak, halkımızın ihtiyaçlarını ve ortak geleceğimizi gözeterek hareket edeceğiz. Verdiğimiz sözlerin arkasındayız. Güveninize layık olmak ve Kemer'e hizmet etmek için aynı gayret ve samimiyetle yolumuza devam edeceğiz."

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| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: ANADOLU AJANSI

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