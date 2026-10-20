Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Gündem

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu CHP'den istifa etti!

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu CHP'den istifa etti!
Başlık ResmiKemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu CHP'den istifa etti!

Antalya'da CHP'den büyük bir kopuş yaşandı. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, 8 belediye meclis üyesiyle birlikten partiden istifa ettiklerini duyurdu.

Kaydet
|

Antalya'da, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, 8 belediye meclis üyesiyle CHP'den istifa ettiklerini ve görevlerine bağımsız devam edeceklerini bildirdi.

Topaloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kemer'e hizmet etmeyi her zaman en büyük sorumlulukları olarak gördüklerini belirtti.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu CHP'den istifa etti!
Başlık ResmiKemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu CHP'den istifa etti!

VERDİĞİMİZ SÖZLERİN ARKASINDAYIZ"

Yaptıkları değerlendirmeler sonucunda, 8 belediye meclis üyesi ile CHP üyeliğinden istifa ederek görevlerini bağımsız sürdürme kararı aldıklarını ifade eden Topaloğlu, şunları kaydetti:

"Bu karar, Kemer'e ve sizlere karşı taşıdığımız sorumluluğu değiştirmiyor. Birlikte yol yürüdüğümüz tüm arkadaşlarımıza emekleri için teşekkür ediyor, bugüne kadar kurduğumuz dostluklara ve paylaştığımız emeğe saygı duyuyorum. Bizlere emanet ettiğiniz belediye başkanlığı ve meclis üyeliği görevlerini en iyi şekilde yerine getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Kemer'in yararına olan her çalışmanın yanında olacak, halkımızın ihtiyaçlarını ve ortak geleceğimizi gözeterek hareket edeceğiz. Verdiğimiz sözlerin arkasındayız. Güveninize layık olmak ve Kemer'e hizmet etmek için aynı gayret ve samimiyetle yolumuza devam edeceğiz."

ÖNERİLEN HABERLER
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Fon şeytanlarının üzerine gidiliyor
GÜNDEM

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Fon şeytanlarının üzerine gidiliyor

Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.