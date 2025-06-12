Kendisini taciz eden adamı vurup video çekti: Sonunuz böyle olur!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 12 Haziran 2025 11:28 - Güncelleme: 12 Haziran 2025 11:44 - Güncelleme:

Malatya'da bir kadın, kendisini taciz ettiğini öne sürdüğü adamı silahla yaraladı. O anları kaydeden kadın, videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Dün öğle saatlerinde Pütürge ilçesine bağlı Köylü Mahallesi'nde iddiaya göre S.D., daha önce tanıdığı N.Ş. adlı kadına sözlü tacizde bulundu. İlgili Haber Gece yarısı binlerce insan aynı sese uyandı! O uygulamaya büyük tepki: Kalp krizinden ölecektim GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI N.Ş. ise yanında bulunan tabancayla S.D.'ye ateş etti. Bacağından yaralanan S.D., kanlar içinde yere yığılırken, N.Ş. cep telefonu ile kaydettiği S.D.'nin görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. GÖZALTINDA Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı S.D., ambulansla hastaneye kaldırıldı. N.Ş. ise olayda kullandığı tabanca ile birlikte gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar