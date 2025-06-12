Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Kendisini taciz eden adamı vurup video çekti: Sonunuz böyle olur!

Kendisini taciz eden adamı vurup video çekti: Sonunuz böyle olur!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Malatya'da bir kadın, kendisini taciz ettiğini öne sürdüğü adamı silahla yaraladı. O anları kaydeden kadın, videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Dün öğle saatlerinde Pütürge ilçesine bağlı Köylü Mahallesi'nde iddiaya göre S.D., daha önce tanıdığı N.Ş. adlı kadına sözlü tacizde bulundu.

GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

N.Ş. ise yanında bulunan tabancayla S.D.'ye ateş etti. Bacağından yaralanan S.D., kanlar içinde yere yığılırken, N.Ş. cep telefonu ile kaydettiği S.D.'nin görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

GÖZALTINDA

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı S.D., ambulansla hastaneye kaldırıldı. N.Ş. ise olayda kullandığı tabanca ile birlikte gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Key Drop operasyonunda kimler gözaltına alındı? Fenomenlere sanal kumar operasyonuHindistan'da uçak kazası
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
MSB'den terör örgütü açıklaması: Adımlar yakından takip ediliyor, teslim olan terörist sayısı arttı - Gündem"Yakından takip ediliyor"İzmir'de 10 milyon TL'lik operasyon: 4 gözaltı var - Gündem10 milyon TL'lik operasyon: 4 gözaltı var8 yaşındaki çocuk kanalda boğuldu! Kahreden anların görüntüsü ortaya çıktı - Gündem8 yaşındaki çocuk kanalda boğuldu! Kahreden anların görüntüsü ortaya çıktı'KeyDrop' operasyonu başladı: Çok sayıda fenomen gözaltına alındı! - GündemÇok sayıda fenomen gözaltına alındı!Anne babasının ayaklarına kapandı! Hac kafileleri gelmeye devam ediyor - GündemPolis bile şaşkına döndü! Bir anda...Sağanak sonrası göle dönmüştü! Trabzon'da 13 yıldır bitirilemeyen yol yeniden gündemde - GündemYıllardır bitirilemiyor! Tepki çeken görüntü
Sonraki Haber Yükleniyor...