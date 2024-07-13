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Kendisini yanlışlıkla başından vuran adam son yolculuğuna uğurlandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kendisini yanlışlıkla başından vuran adam son yolculuğuna uğurlandı
Çankaya, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara'da sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı sırada, elindeki tabancayla kendisini yanlışlıkla başından vuran adam son yolcuğuna uğurlandı.

Çankaya ilçesi Birlik Mahallesi'nde dün meydana meydana gelen olayda, 45 yaşındaki Kerem Yücel, evinde sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın açtığı sırada elindeki tabancayı şakağına dayadı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yanlışlıkla tetiği çeken ve alkolün etkisinde olduğu değerlendirilen Yücel, silahın ateşlenmesi üzerine başından vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan ve yoğun bakım servisinde müşahedeye alınan adam kurtarılamadı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Yücel için bugün Karşıyaka Mezarlığında yer alan Ahmet Efendi Cami'sinde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Yücel'in cenazesi gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Cenazede Yücel'in ailesi ve yakınları bulundu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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