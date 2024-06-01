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Kestiği koyunun kanını ve dışkısını suya döken kişi yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kestiği koyunun kanını ve dışkısını suya döken kişi yakalandı
Seyhan, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da sulama kanalının yanında koyun kesen ve hayvanın kanını, iç organlarındaki dışkıyı suya döken kişi görüntülenmekten kaçamadı. Şahıs kısa sürede gözaltına alındı.

Seyhan ilçesine bağlı Kıyıboyu Caddesi'nde meydana geldi. Ziver A. (44) sulama kanalının yanında kurbanlık koyun kesti. Kestiği koyunun kanını ve iç organlarındaki dışkısını suyu içerisine akıtan Ziver A. anbean görüntülendi.

PARA CEZASI KESİLDİ

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler söz konusu şahsı kısa süre içinde yakaladı. Zabıta ekiplerince 977 TL para cezası kesilen şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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