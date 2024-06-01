Kestiği koyunun kanını ve dışkısını suya döken kişi yakalandı
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Adana'da sulama kanalının yanında koyun kesen ve hayvanın kanını, iç organlarındaki dışkıyı suya döken kişi görüntülenmekten kaçamadı. Şahıs kısa sürede gözaltına alındı.
Seyhan ilçesine bağlı Kıyıboyu Caddesi'nde meydana geldi. Ziver A. (44) sulama kanalının yanında kurbanlık koyun kesti. Kestiği koyunun kanını ve iç organlarındaki dışkısını suyu içerisine akıtan Ziver A. anbean görüntülendi.
PARA CEZASI KESİLDİ
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler söz konusu şahsı kısa süre içinde yakaladı. Zabıta ekiplerince 977 TL para cezası kesilen şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı