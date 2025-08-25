Kılıçdaroğlu'na bir darbe daha! Şaibeli kurultaydan sonra şimdi de delege operasyonu

BERAT TEMİZ'İN HABERİ - CHP’de bir yandan 38. Olağan Kurultayı’nın iptaline ilişkin dava süreci devam ederken bir yandan da 39. Olağan Kurultay takvimi işliyor. 13 Ağustos’ta başlayan ve 7 Eylül’de sona erecek mahalle delege seçimlerine kavgalar damga vurdu. Genel Merkez ile Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın parti içi muhalefet arasındaki gerilim, delege seçimlerinde de etkisini gösterdi.

Ankara’nın Çankaya ilçesine bağlı Ayrancı Mahallesi, Samsun’un Atakum ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi, Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Sarıana, Çıldır, Kemeraltı ve Çamdibi mahalleleri, İzmir’in Karşıyaka ilçesine bağlı Donanmacı Mahallesi, Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı Alikahya Fatih Mahallesi ve Afyonkarahisar’ın Merkez ilçesine bağlı Cumhuriyet ve Dumlupınar mahallelerindeki delege seçimlerinde Genel Başkan Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nu destekleyen değişimciler ile Kılıçdaroğlu’nu destekleyen mevcut yöneticiler arasında tartışmalar yaşandı, kavgalar çıktı.

Bazı noktalarda seçimler iptal edilirken, bazı yerlerde gerginliğin sona ermesiyle seçimler tamamlanabildi.

HER YERDE KAVGA VAR

Aynı şekilde Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu‑Özel taraftarları arasındaki gerilim Samsun’da CHP Atakum İlçe Başkanlığı, Afyonkarahisar’ın Merkez ilçesine bağlı Cumhuriyet ve Dumlupınar mahallelerinde de kavgalara sebep oldu. Hatta Afyonkarahisar seçimleri iptal edildi. Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı Alikahya Fatih Mahallesi’nde de yumruklar havada uçuştu.

Son olarak Ankara’nın Çankaya ilçesine bağlı Ayrancı Mahallesi’ndeki delege seçiminde tansiyon yükseldi, taraflar güçlükle sakinleştirildi.

YENİ ÜYELERDEN 'DEĞİŞİMCİLERE' OY

Parti içindeki Özel‑Kılıçdaroğlu geriliminin sandığa yansıdığı CHP’de, partiye yeni üye yapılan kişilerin genellikle Genel Merkez’in desteklediği değişimcilere oy verdiği öğrenildi. Seçimlerin tamamlandığı mahallelerde delege seçimlerinin büyük çoğunluğunu Genel Merkez’in desteklediği isimlerin kazandığı, eski CHP yönetiminin tabanda varlık gösteremediği belirtildi.

CHP kaynakları, kongre takvimi kapsamında mevcut delegelerin en az yüzde 80’inin değişmesini beklediklerini açıkladı. Kılıçdaroğlu’nu destekleyebilecek grupların delege seçimlerinde tasfiye edilmesiyle birlikte parti yönetiminin kasım ayındaki il kongrelerinin ardından aralık ayında olağan kurultayı toplayabileceği belirtiliyor.