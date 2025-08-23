Kemal Kılıçdaroğlu–Uğur Dündar tartışması büyüyor: Sosyal medyada kepaze polemiği!

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son günlerde gündeme gelen CHP haberlerine ilişkin açıklama yaptı ve gazeteci Uğur Dündar’a sert eleştirilerde bulundu. Dündar ise bu paylaşımlara sert yanıt verdi.

KILIÇDAROĞLU: GÖZÜNÜ KÖTÜLÜK BÜRÜMÜŞ, ISLAH OLMAZ MUHTERİSLER

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kendisi hakkında ortaya atılan iddiaları yalanladı ve şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemiz, hayatın ve siyasetin her alanında derin krizlerle boğuşurken, benimle ilgili asılsız dedikodular üretmek; halkın gerçek sorunlarını unutturmak ve dikkatleri başka tarafa çekmek doğru değildir.

Gazetecilik gibi kutsal bir mesleği icra eden kıymetli ve onurlu gazetecileri tabii ki tenzih ederim. Ama söylemediğim bir cümleyi sadece iftira kampanyasına çevirebilmek adına, ‘Demek ki CHP doğru yolda!’ diyebilecek kadar gözünü kötülük bürümüş, ıslah olmaz muhterislerin de kepazeliğini söylemek görevimdir.”

Kılıçdaroğlu, ayrıca “ülke gündemi ve siyaset üzerine konuştuğu bir yakını olmadığı”nı belirterek, kendisine atfedilen söylemlere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

UĞUR DÜNDAR: BÖYLE BİRİNİ DESTEKLEMİŞ OLMAM KEPAZELİKMİŞ

Gazeteci Uğur Dündar, Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisi için söylediği sözlere sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla cevap verdi.

Dündar, yaptığı paylaşımda, "Kemal Kılıçdaroğlu benim için 'kepaze' demiş! Haklı! Yıllarca böyle birini desteklemiş olmam kepazelikmiş!" ifadelerini kullandı.