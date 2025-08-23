Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Kemal Kılıçdaroğlu–Uğur Dündar tartışması büyüyor: Sosyal medyada kepaze polemiği!

Kemal Kılıçdaroğlu–Uğur Dündar tartışması büyüyor: Sosyal medyada kepaze polemiği!

Kaynak: HABER MERKEZİ
- Güncelleme:
Kemal Kılıçdaroğlu–Uğur Dündar tartışması büyüyor: Sosyal medyada kepaze polemiği!
Gündem Haberleri  / HABER MERKEZİ

CHP’nin Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile gazeteci Uğur Dündar, sosyal medya üzerinden karşılıklı olarak suçlamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Islah olmaz muhterislerin de kepazeliğini söylemek görevimdir.” derken Dündar ise, "Yıllarca böyle birini desteklemiş olmam kepazelikmiş!" cevabını verdi.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son günlerde gündeme gelen CHP haberlerine ilişkin açıklama yaptı ve gazeteci Uğur Dündar’a sert eleştirilerde bulundu. Dündar ise bu paylaşımlara sert yanıt verdi.

 

KILIÇDAROĞLU: GÖZÜNÜ KÖTÜLÜK BÜRÜMÜŞ, ISLAH OLMAZ MUHTERİSLER

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kendisi hakkında ortaya atılan iddiaları yalanladı ve şu ifadeleri kullandı:

Ülkemiz, hayatın ve siyasetin her alanında derin krizlerle boğuşurken, benimle ilgili asılsız dedikodular üretmek; halkın gerçek sorunlarını unutturmak ve dikkatleri başka tarafa çekmek doğru değildir.

Gazetecilik gibi kutsal bir mesleği icra eden kıymetli ve onurlu gazetecileri tabii ki tenzih ederim. Ama söylemediğim bir cümleyi sadece iftira kampanyasına çevirebilmek adına, ‘Demek ki CHP doğru yolda!’ diyebilecek kadar gözünü kötülük bürümüş, ıslah olmaz muhterislerin de kepazeliğini söylemek görevimdir.”

Kılıçdaroğlu, ayrıca “ülke gündemi ve siyaset üzerine konuştuğu bir yakını olmadığı”nı belirterek, kendisine atfedilen söylemlere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

 

UĞUR DÜNDAR: BÖYLE BİRİNİ DESTEKLEMİŞ OLMAM KEPAZELİKMİŞ

Gazeteci Uğur Dündar, Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisi için söylediği sözlere sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla cevap verdi.

Dündar, yaptığı paylaşımda, "Kemal Kılıçdaroğlu benim için 'kepaze' demiş! Haklı! Yıllarca böyle birini desteklemiş olmam kepazelikmiş!" ifadelerini kullandı.

Kaynak: HABER MERKEZİ

Lyon - Metz maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Muhtemel 11 açıklandı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İBB soruşturmasıyla ilgili yeni iddia! "4 ayrı iddianame olacak, yargılama Eylül'de başlayacak" - GündemİBB soruşturmasıyla ilgili yeni iddia!Şifa arayışı faciayla bitti! Yaşlı çift zehirlenerek hayatını kaybetti - GündemŞifa arayışı faciayla bitti!Grok'tan yasa dışı tavsiyeler, kan donduran planlar! Binlerce skandal konuşma internete sızdı - GündemYasa dışı tavsiyeler, kan donduran planlar!Sıcaklıklar düşüyor sağanak yağış geliyor! İşte bölge bölge hava tahmin raporu - GündemSıcaklıklar düşüyor sağanak yağış geliyor!Katliam gibi kaza! 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - GündemKatliam gibi kaza!İstanbul Boğazı'ndan Gazze'ye 1000 selam! Kız Kulesi'nde Filistin bayrağı dalgalandı - Gündemİstanbul Boğazı'ndan Gazze'ye 1000 selam!
Sonraki Haber Yükleniyor...