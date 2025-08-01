Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz ziyaret! Tutuklu CHP'li başkanla görüştü
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaparken rüşvetten tutuklanan Muhittin Böcek'i tutuklu bulunduğu cezaevinde ziyaret etti.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklanarak Döşemealtı L Tipi Cezaevi'ne gönderilen Muhittin Böcek'e bir destek ziyaret de eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan geldi.
1 SAAT GÖRÜŞTÜLER
Karayolu ile Antalya’ya gelen Kılıçdaroğlu, saat 13.45 sıralarında Döşemealtı ilçesindeki cezaevinde tutuklu bulunan Böcek’i ziyaret etti. Kılıçdaroğlu yaklaşık 1 saat sonra araçla çıktığı cezaevinden ayrıldı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar