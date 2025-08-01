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Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz ziyaret! Tutuklu CHP'li başkanla görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kılıçdaroğlu&#039;ndan sürpriz ziyaret! Tutuklu CHP&#039;li başkanla görüştü
Kemal Kılıçdaroğlu, Muhittin Böcek, CHP, Rüşvet, Cezaevi, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaparken rüşvetten tutuklanan Muhittin Böcek'i tutuklu bulunduğu cezaevinde ziyaret etti.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklanarak Döşemealtı L Tipi Cezaevi'ne gönderilen Muhittin Böcek'e bir destek ziyaret de eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan geldi.

Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz ziyaret! Tutuklu CHP'li başkanla görüştü - 1. Resim

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Karayolu ile Antalya’ya gelen Kılıçdaroğlu, saat 13.45 sıralarında Döşemealtı ilçesindeki cezaevinde tutuklu bulunan Böcek’i ziyaret etti. Kılıçdaroğlu yaklaşık 1 saat sonra araçla çıktığı cezaevinden ayrıldı.

Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz ziyaret! Tutuklu CHP'li başkanla görüştü - 1. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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