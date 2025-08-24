Kilis seferber oldu! 2 yaşındaki kız kayıplara karıştı: Ne duyan var ne de gören...

Olay, Kilis Ketenciler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, dün akşam saatlerinde 2 yaşındaki Arıc Aljaroukh adlı kız çocuğu kayboldu.

Küçük kızın kaybolduğunu fark eden aile, durumu ekiplere bildirdi. İhbarla olay yerine gelen jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri, hassas burunlu köpek eşliğinde arama çalışmaları başlattı.

PARKLAR VE BOŞ ALANLARDA TARAMA YAPILIYOR

Ekipler, çevredeki parklar, sokaklar ve boş alanlarda tarama yapıyor. Yetkililer, vatandaşlardan da dikkatli olmalarını ve herhangi bir bilgiye ulaşırlarsa en yakın güvenlik birimine bildirmelerini istedi.

Küçük Arıc Aljaroukh'a dair herhangi bir ize rastlanamazken, arama çalışmalarının ise aralıksız sürdüğü öğrenildi.