Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Üniversite öğrencisi Helin'in esrarengiz ölümü! Son mesajı dikkat çekti: Gerçek otopside belli olacak

Üniversite öğrencisi Helin'in esrarengiz ölümü! Son mesajı dikkat çekti: Gerçek otopside belli olacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Üniversite öğrencisi Helin&#039;in esrarengiz ölümü! Son mesajı dikkat çekti: Gerçek otopside belli olacak
İstanbul, Beşiktaş, İntihar, Ölüm, Üniversite, Otopsi, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Beşiktaş’ta 24 yaşındaki iç mimarlık öğrencisi Helin Uçar, evinde asılı halde bulundu. Genç kız, memleketi Amasya’da toprağa verildi; olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olay, 22 Ağustos Cuma günü Muradiye Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yalnız yaşayan ve psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen 24 yaşındaki Helin Uçar, yakınlarına hayatına son vereceğini söyledi.

Üniversite öğrencisi Helin'in esrarengiz ölümü! Son mesajı dikkat çekti: Gerçek otopside belli olacak - 1. Resim

Bunu öğrenen yakınları Samsun’dan İstanbul’a geldi. Eve giren yakınları Uçar’ı boynundan asılı halde buldu.

Üniversite öğrencisi Helin'in esrarengiz ölümü! Son mesajı dikkat çekti: Gerçek otopside belli olacak - 2. Resim

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini tespit ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Üniversite öğrencisi Helin'in esrarengiz ölümü! Son mesajı dikkat çekti: Gerçek otopside belli olacak - 3. Resim

Yapılan soruşturma kapsamında Nişantaşı Üniversitesi’nde 3. sınıf iç mimarlık öğrencisi olduğu tespit edilen Helin Uçar’ın intihar ettiği iddia edildi.

Üniversite öğrencisi Helin'in esrarengiz ölümü! Son mesajı dikkat çekti: Gerçek otopside belli olacak - 4. Resim

Helin Uçar’ın cenazesi, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Öte yandan Uçar, dün öğle namazına müteakip memleketi Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Çaydibi köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bu nasıl annelik! 10 yaşındaki kızına bıçak çekti: İlk ifadesi şoke ettiDGS tercihleri ne zaman başlayacak 2025?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
AFAD duyurdu: Balıkesir'de deprem! - GündemBalıkesir'de deprem! AFAD açıkladıAlzheimer hastası 90 yaşındaki Yusuf Bayraktar 8 gündür kayıp! Herkes sokak sokak arıyor - Gündem'Yusuf amca' 8 gündür kayıp! Herkes sokak sokak arıyorBeyoğlu Belediye Başkanvekili seçiminde olay iddia! "AK Parti ile görüşüp, 'Bizi CHP’den kurtarın' demişler" - GündemAK Parti'ye: Bizi CHP’den kurtarınAydın'ı bırakıp İzmir'e mi geçecek? Herkesin konuştuğu iddiaya cevap verdi - GündemHerkesin konuştuğu o iddiaya cevap verdi!Polislere kapıyı açmıştı... Beykoz Belediyesi'nin tutuklu eski başkan yardımcıları cezaevinde evlendi - GündemTutuklu başkan yardımcıları cezaevinde evlendiTSK, Suriye için harekete geçiyor! Askerlere komando eğitim verilecek - GündemAskerlere komando eğitim verilecek
Sonraki Haber Yükleniyor...