Üniversite öğrencisi Helin'in esrarengiz ölümü! Son mesajı dikkat çekti: Gerçek otopside belli olacak

Olay, 22 Ağustos Cuma günü Muradiye Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yalnız yaşayan ve psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen 24 yaşındaki Helin Uçar, yakınlarına hayatına son vereceğini söyledi.

Bunu öğrenen yakınları Samsun’dan İstanbul’a geldi. Eve giren yakınları Uçar’ı boynundan asılı halde buldu.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini tespit ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yapılan soruşturma kapsamında Nişantaşı Üniversitesi’nde 3. sınıf iç mimarlık öğrencisi olduğu tespit edilen Helin Uçar’ın intihar ettiği iddia edildi.

Helin Uçar’ın cenazesi, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Öte yandan Uçar, dün öğle namazına müteakip memleketi Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Çaydibi köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.