Kirada yüzde 25 zam sınırı sürecek mi? Bakan Tunç noktayı koydu: İhtiyaç kalmayacak

Fahiş kira artışlarının önüne geçmek için getirilen 'yüzde 25 sınırı'nın ne zaman sona ereceği merak konusu oldu. Konuyla ilgili son açıklama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Bakan Tunç, "Gelinen noktada yüzde 25 kira artışı durumunun sürmesine ihtiyaç kalmayacak gibi görünüyor" dedi.

Ev sahiplerinin uyguladığı fahiş fiyat artışları kiracıları bezdirdi, bunun üzerine de kira oranlarına yüzde 25 sınırlama getirildi. 1 Temmuz'da sona ermesi beklenen kirada yüzde 25 zam sınırlamasının devam edip etmeyeceği merak konusuydu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan önemli açıklamalar geldi.

YÜZDE 25 KİRA ARTIŞI UYGULAMASI DEVAM EDECEK Mİ?

Bakan Tunç, katıldığı tv100 canlı yayınında, "Yüzde 25 kira artış uygulaması sürecek mi?" sorusuna cevap verdi.

1 TEMMUZ 2024'TE SONA ERİYOR

Yılmaz Tunç, "Kiralarda fahiş kira artışı nedeniyle mağduriyet oluşmaması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yüzde 25'le sınırlandırıldı. Sonrasında yine bu artışla ilgili endişeler devam etti ve 1 yıl daha uzatıldı. Temmuz itibarıyla sona ermiş olacak. Tabii bir anda fahiş artış olmaması için kanun koyucunun takdiri söz konusu oldu" ifadelerini kullandı.

"İHTİYAÇ KALMAYACAK GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Kira davalarında arabuluculuk konusuna değinen Bakan Tunç, sözlerine şöyle devam etti: 1 Eylül'den itibaren kira davalarında arabuluculuk uygulamasını başlattık. Kiracı ya da kiraya veren eğer hem kira miktarıyla ilgili hem de tahliyeyle ilgili bir dava açmak istiyorsa dava açmadan önce arabulucuya başvurma zorunluluğunu getirdik. Tüm Türkiye genelinde kira uyuşmazlıklarında arabulucuya başvurular 1 Eylül'den itibaren şu ana kadar 21 Şubat itibarıyla 129 bin 259. Arabulucuya başvurular olmasaydı bunların hepsi davaya intikal edecekti. Bu 129 bin 259'dan 69 bin 239'u anlaşmayla sonuçlandı. Şu gelinen noktada yüzde 25 kira artışı durumunun sürmesine ihtiyaç kalmayacak gibi görünüyor.