Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Kiraz toplamak için ağaca çıktı, canından oldu

Kiraz toplamak için ağaca çıktı, canından oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kiraz toplamak için ağaca çıktı, canından oldu
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde kiraz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen 81 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Dün Körfez Esentepe Mahallesi Şehit İbrahim Sokak’ta edinilen bilgilere göre, merdiven yardımıyla kiraz toplamak için ağaca çıkan 81 yaşındaki Ruhi Sakarya, dengesini kaybederek yere düştü.

HAYATINI KAYBETTİ

Durumu fark eden yakınları, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleyi yapılan Sakarya, kaldırıldığı Sağlık Bilimleri Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kiraz toplamak için ağaca çıktı, canından oldu - 1. Resim

BUGÜN DEFNEDİLECEK

Bugün yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenazesi ailesine teslim edilen Ruhi Sakarya, Esentepe Mahallesi Yeni Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Kiraz toplamak için ağaca çıktı, canından oldu - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Hazine'den 2 milyar dolarlık tahvil ihracı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yapay zeka destekli radarlar, yüz tanıma sistemi! Yollar havadan ve karadan denetleniyor - GündemOtoyollarda yeni dönem! Yapay zekalı radar, yüz tanıma...MSB'den Yunanistan'a tarihi cevap: Gücümüzü anlamayanlara, anlatacağız - Gündem"Gücümüzü anlamayanlara, anlatacağız"İBB'ye yolsuzluk operasyonunda 3. dalga! 20 şüpheli ifade vermeye başladı - GündemİBB'ye yolsuzluk operasyonu! 20 şüpheli ifade veriyorEv değil, cephanelik! Manisa'daki operasyonda kılıçlar, tabancalar, tüfekler ortaya çıktı - GündemEv değil, cephanelik: Kılıçlar, tabancalar, tüfekler çıktı!Eşini eve almayan kocaya hapis! Yargıtay kararını verdi - GündemEşini eve almayan koca için karar çıktıBunu yapmayan neredeyse yok! Alarm erteleyenler dikkat... - GündemYapmayan yok! Alarm erteleyenler dikkat
Sonraki Haber Yükleniyor...