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Haberler > Gündem > Kırşehir'de can pazarı! Yolcu otobüsü devrildi, çok sayıda yaralı var

Kırşehir'de can pazarı! Yolcu otobüsü devrildi, çok sayıda yaralı var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kaza, Trafik, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kırşehir'in Mucur ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada can pazarı yaşandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edilirken, yaralılar sağlıkçılar tarafından hastaneye kaldırıldı.

Ankara'dan yola çıkan ve Van'a gitmekte olan Zekayi B. yönetimindeki otobüs, Kırşehir' in Mucur ilçesi sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. 

Kırşehir'de can pazarı! Yolcu otobüsü devrildi, çok sayıda yaralı var - 1. Resim

15 KİŞİ YARALANDI

Feci kazada sürücüyle birlikte 15 kişi yaralandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralılar sağlıkçılar tarafından ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kırşehir'de can pazarı! Yolcu otobüsü devrildi, çok sayıda yaralı var - 2. Resim

Polis ekipleri kaza sonrası yol üzerinde güvenlik tedbirleri alarak, trafik kontrollü bir şekilde gitmesini sağladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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