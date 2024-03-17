Kırşehir'de can pazarı! Yolcu otobüsü devrildi, çok sayıda yaralı var
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kırşehir'in Mucur ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada can pazarı yaşandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edilirken, yaralılar sağlıkçılar tarafından hastaneye kaldırıldı.
Ankara'dan yola çıkan ve Van'a gitmekte olan Zekayi B. yönetimindeki otobüs, Kırşehir' in Mucur ilçesi sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
15 KİŞİ YARALANDI
Feci kazada sürücüyle birlikte 15 kişi yaralandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralılar sağlıkçılar tarafından ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kaza sonrası yol üzerinde güvenlik tedbirleri alarak, trafik kontrollü bir şekilde gitmesini sağladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı