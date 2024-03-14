Yol kavgasında kan aktı! Sürücü, otobüs şoförünü bıçakladı, anbean kamerada

İstanbul'da bir sürücü, yol kavgası nedeniyle önüne kestiği İETT otobüs şoförünü bıçakladı. Kaçan şahıs kısa sürede yakalanırken bıçaklanma anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Başakşehir Kayabaşı Mahallesi’nde 21.30 sıralarında seyir halindeki İETT otobüsünün şoförü M.K. ile kimliği belirsiz otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıkmıştı.

OTOBÜS ŞOFÖRÜNÜ BIÇAKLAMIŞTI

Bir süre sonra sürücü, otobüsün önüne kırarak aracı durdurmuştu. Araçtan inen şüpheli, elindeki bıçakla direksiyon koltuğundaki M.K.‘yı kalp hizasından bıçaklamıştı.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Otobüs şoförünün bıçaklanma anı ortaya çıktı. Görüntüde, şahısların otobüse girdiği ve şoförle kavga ettiği görülüyor. Daha sonra da şoförü bıçaklayıp kaçtıkları yer alıyor. Öte yandan, polis ekipleri yaptıkları çalışma sonucu A.Ö. ve bıçaklama olayını gerçekleştiren oğlu yaşı küçük M.Y.Ö. Kayabaşı Mahallesinde bulunan ikametlerinde yakalandı. Her iki şahıs hakkında “Kasten Yaralama” suçundan adli makamlara sevk edildi.