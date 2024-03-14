Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Gündem > Yol kavgasında kan aktı! Sürücü, otobüs şoförünü bıçakladı, anbean kamerada

Yol kavgasında kan aktı! Sürücü, otobüs şoförünü bıçakladı, anbean kamerada

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İett, Başakşehir, Bıçaklama Olayı, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da bir sürücü, yol kavgası nedeniyle önüne kestiği İETT otobüs şoförünü bıçakladı. Kaçan şahıs kısa sürede yakalanırken bıçaklanma anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Başakşehir Kayabaşı Mahallesi’nde 21.30 sıralarında seyir halindeki İETT otobüsünün şoförü M.K. ile kimliği belirsiz otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıkmıştı.

OTOBÜS ŞOFÖRÜNÜ BIÇAKLAMIŞTI

Bir süre sonra sürücü, otobüsün önüne kırarak aracı durdurmuştu. Araçtan inen şüpheli, elindeki bıçakla direksiyon koltuğundaki M.K.‘yı kalp hizasından bıçaklamıştı.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Otobüs şoförünün bıçaklanma anı ortaya çıktı. Görüntüde, şahısların otobüse girdiği ve şoförle kavga ettiği görülüyor. Daha sonra da şoförü bıçaklayıp kaçtıkları yer alıyor. Öte yandan, polis ekipleri yaptıkları çalışma sonucu A.Ö. ve bıçaklama olayını gerçekleştiren oğlu yaşı küçük M.Y.Ö. Kayabaşı Mahallesinde bulunan ikametlerinde yakalandı. Her iki şahıs hakkında “Kasten Yaralama” suçundan adli makamlara sevk edildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Halk otobüsünden dehşet! 'Adamın üzerine mi çıkayım?' dedi, kafasına sopayı yedi - GündemHalk otobüsünden dehşet! 'Adamın üzerine mi çıkayım?' dedi, kafasına sopayı yediTorunu ile parka giden kadın hayatının şokunu yaşadı! Emanet bebek 1 gün sonra bulundu - GündemTorunu ile parka giden kadın hayatının şokunu yaşadı! Emanet bebek 1 gün sonra bulunduİletişim ödülleri sahiplerini buldu... 'Yılın En İyi Spikeri' ödülü TGRT'den Yaprak Hırka Yıldız'a - Gündemİletişim ödülleri sahiplerini buldu... 'Yılın En İyi Spikeri' ödülü TGRT'den Yaprak Hırka Yıldız'aSon seçimi bilen Hakan Bayrakçı anket çalışmasını açıkladı: Murat Kurum mu, Ekrem İmamoğlu mu? - GündemSon seçimi bilen Bayrakçı açıkladı: Kurum mu, İmamoğlu mu?Muğla, Manisa, Erzurum, Samsun, Kocaeli, Bolu ve Aydın'da son anket sonucu! Hakan Bayrakçı açıkladı - Gündemİşte 7 kentte ve 7 ilçede son anket sonuçları!“CHP’de para sayma” soruşturması: 3 kişinin ifadesi bekleniyor - Gündem“CHP’de para sayma” soruşturmasında 2 ifade bugün alınacakCumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma ekibinin geçirdiği kazada şehit sayısı 2'ye yükseldi - GündemAcı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu, şehit sayısı ikiye çıktıBakan Yerlikaya duyurdu: 3 bine yakın firari daha 'Çember'e takıldı - Gündem3 bine yakın firari daha 'Çember'e takıldıSahur vakti camide korkutan alevler - GündemSahur vakti camide korkutan alevlerMeteoroloji son tahminleri paylaştı: Gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgara dikkat - Gündemİkisi birden geliyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...